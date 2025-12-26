國產木材製課桌椅落實碳循環 建中採購1110套
農業部林業及自然保育署推廣種植人工林，並提高國產木材的自給率與利用，達到低碳與循環概念，學校課桌椅是目前努力的主要目標，每組課桌椅都有生產追溯條碼，安全又環保。
林保署今天舉行「校園木育與永續－建國中學導入國產木材課桌椅啟用」記者會。
根據林保署資料，建中響應國產材政策，首度採購1110套國產材課桌椅，使用67.83立方公尺的國產柳杉，創造約26噸二氧化碳當量碳匯效益。每組課桌椅都有產品生產追溯條碼（QR code），能清楚知道木材產地與加工流程，讓校園家具在生產、使用到管理各階段都更加透明、安全且環保。
林保署長林華慶說，目前校園課桌椅大多採用進口木材甚至塑料，碳足跡里程高，造成高碳排；國產材課桌椅的木材則都來自獲得FSC國際森林驗證的國有人工林，每張課桌椅都有台灣林產品追溯條碼，只要掃描就可知道產地與加工流程，達到友善生產、低碳足跡、碳貯存與碳替代等多元環境教育。
建中校長莊智鈞說，木質課桌椅觸感溫潤，帶有自然木質香氣，為學習空間增加舒適感，也更符合人體工學需求，學生初步使用後，反映坐起來更放鬆、姿勢更穩定。
莊智鈞說，政府宣布2050年淨零排放願景後，他就思考學校除了汰換燈具與空調外，還能做什麼，國產材做的課桌椅就是很好的選擇。
林華慶說，目前國產材自給率不到3%，希望2028年能達到5%。過去很長一段時間，大家都認為森林要保護、不能砍伐，事實上，天然林需要保護，但人工林就應好好經營與利用。尤其要達成2050年淨零排放目標，森林的自然碳匯是儲存二氧化碳很重要的路徑。
根據林保署資料，國產木材製課桌椅每組售價約新台幣2000元，比進口木材製產品貴1000元，但比鋼塑料課桌椅便宜約1000元。
