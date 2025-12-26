高中英聽二試1/4考生成績提升 不及格率近5年新低
115學年度高中英聽第2次考試成績今天出爐，2次都考的學生中，約1/4成績有提升，擇優後仍有4.79%考生不及格（F級），但不及格率是近5年新低。
大學入學考試中心今天召開記者會，副主任黃璀娟表示，115學年度高中英語聽力測驗第2次考試共2萬7804人報名，3059人缺考，缺考率11%是近6年新高，比去年略為提升0.43個百分點。
英聽成績等級分為A級（幾乎完全聽懂）、B級（大致聽懂）、C級（約略聽懂）、F級（僅能聽懂少部分）。考生如果今年度2次考試都參加，成績可以擇優計算。
黃璀娟指出，今年度2次都考的考生共1萬9940人，經過成績擇優後，有24.41%考生拿到A級，39.84%考生拿到B級，30.96%拿到C級，4.79%為F級。
黃璀娟指出，今年度2次成績擇優後，A級、B級考生占比是近5年新高，C級、F級則是新低，可見考生表現往較好的A、B級移動。
2次都考的考生中，24.62%成績提升，68.99%維持不變，6.38%則是成績下降（會擇優採認第1次考試成績）。
黃璀娟表示，英聽成績可以保留3年（最多考6次，成績擇優），但高三才能參加，所以除非是重考，一般都不會考3次以上。
大考中心主任張新仁表示，這次考試違規情形最多的仍是「未攜帶應試有效證件」，考試時要提供證件正本，供試務人員查驗身分。值得注意的是，沒有照片的健保卡、學生證，都屬無效證件。
