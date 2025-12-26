高中英聽二試成績揭曉 2次可擇優用於入學管道
115學年高中英語聽力測驗第2次考試成績今天開放查詢，大考中心也同步寄發成績通知單。考生如果2次考試都有考，成績可擇優，用於大學繁星、申請入學、考試入學等管道。
大考中心今天上午9時公告115學年高中英語聽力測驗第2次考試成績，考生可到網站查看成績。
大考中心也於今天寄發英聽成績通知單，集體報名是直接寄交集體報名單位（例如所屬高中）轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔到集體報名單位；個別報名者，則是寄到考生的通訊地址。
如果考生報名時有填寫手機號碼，大考中心會以0911511467的號碼，發送簡訊通知考生成績。沒收到的話，可能是手機設定拒收企業簡訊。
考生如果想申請成績複查，必須於12月29日下午5時前到大考中心網站登錄，並於期限內完成申請手續及繳費，超過期限不受理。成績複查結果通知書預計於12月31日寄發，當天上午9時起開放網路查詢。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
