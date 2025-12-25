冬藏季節彰化偏鄉小校師生耶誕節返校 手做冬季常吃到食物

時序入冬，彰化縣民權華德福實驗國民中小學今舉辦冬藏活動，全校九班、85名學生滷茶葉蛋、煎蘿蔔糕和調製飲料，國中部學生在教室外走廊擺攤販售自製食品，活動在各班圍爐吃火鍋畫下溫暖句點。

民權華德福實驗國民中小學每年辦理四季課程，形式大同小異，今冬季課程引導學生體驗當季飲食，反思過去一年的收穫和未完成的規畫，所以學生在家長和老師教導下煎蘿蔔糕、滷茶葉蛋、炒麵、調製蜂蜜紅茶、沖咖啡，國小部學童自行享用，國中部舉辦冬藏小市集，出售食品和飲料的所得作為班費。

芳苑鄉長林保玲到校，穿圍裙示範煎蘿蔔糕。當鄉長之前擔任公職的林保玲兼顧家庭，廚房料理很上手，煎蘿蔔糕雙面微赤不焦，小朋友到親師都稱讚「好吃」，林保玲認為華德福教育生活化，孩子從小培養生活自理能力，長大必能獨當一面。民權華德福校長葉方琦和家長會長挽留鄉長用餐，林保玲另有行程，穿著圍裙匆匆離開。

民權華德福實驗國民中小學布置冬之螺旋，掛滿黑幕遮光的教室用南洋杉葉圍成螺旋狀走道，學生捧點燃蠟燭進入，藉由微弱燭光緩緩沿著螺旋走道前進到中心；葉方琦說，每一名學生每年走一次冬之螺旋，一面走一面思索今年的收穫與未做到事情，想一想未來可以做什麼事，前進時可把蠟燭放在走道任一位置，為下一個人照亮前進冬之螺旋的路。

國中部學生自製餐點、飲料，自行主持冬藏小市集買賣，充分表現華德福實驗教育的生活自理能力。校長葉方琦表示，等到來年春季，學生將郊遊野餐，民權華德福校園很小，已把學區芳苑鄉五俊村當作校園，活動據點延伸到社區讓學生認識在地文化特色。 彰化縣芳苑鄉長林保玲（左）到民權華德福國民中小學，跟師生一起煎蘿蔔。記者簡慧珍／攝影

