聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣琉球國中。圖／報系資料照
屏東縣琉球國中。圖／報系資料照

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔本月遭監察院糾舉，要求縣府急速處分予以調離現職。屏東縣教育產業工會今天指出，接獲多名琉球鄉民反映，蘇要求地方人士及學生家長連署表態支持其留任；對此琉球國中家長會長黃楷博強調，是家長會自主發起的，並未強迫連署。

工會指出，監察院通過並公告的糾舉案，蘇傳桔「顯已不適任現職」，但蘇近期要求地方人士及學生家長連署表態支持其留任，有家長因顧慮孩子在校受教權益，或擔心在地方遭受不利影響，難以拒絕其要求，造成困擾與心理壓力。

工會強調，監察院已要求急速處分，蘇應自我節制，避免可能的濫用職權或影響家長等行為。校長身分本有高度權勢影響力，此行為易造成寒蟬效應。呼籲縣府應盡速將蘇調離現職，避免蘇持續以校長身分對校園及地方造成影響，更不應讓學生家長承受心理壓力。

對此蘇傳桔表示，這是學校家長會發起的，他並未參與；家長會長黃楷博也表示，這是家長會自主發起的，與校長無關，目前有10多名家長參與連署，全部都是自願的，沒有強迫，現在是民主社會，怎麼可能強迫人連署？

黃楷博說，校長對學生及家長都很好，每天一大早就會站在校門口等學生進校，有學生不願上學，還會到學生家中勸導，循循善誘，校長是琉球在地子弟，為了照顧媽媽才回琉球，看到校長被這樣對待覺得很不捨，才會發起連署。

監察院11日審查通過監察委員葉大華、施錦芳提案，全案移送屏東縣政府依法處理。報告指出蘇傳桔對代理教師因加班產生工作負荷所致猝死未善盡保護義務，亦對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌。

監察院指出，蘇傳桔衍生諸多爭議，持續戕害教師及學生權益迄今，有重大管理失當及違失，屏東縣政府僅請其請事假配合調查，審酌其違失情節，顯已不適任校長職務，有急速處分予以調離現職的必要。

屏教產批琉球國中校長蘇傳桔要求家長連署 家長會：自主發起

