快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮太昌國小校園設施老化 縣府投入2千萬改善

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣太昌國小多處地坪年久失修，縣府將投入2000萬元改善，工程也將幼兒通學及避難動線改善納入。圖／縣府提供
花蓮縣太昌國小多處地坪年久失修，縣府將投入2000萬元改善，工程也將幼兒通學及避難動線改善納入。圖／縣府提供

花蓮縣太昌國小多處地坪年久失修，且部分區域雨天容易積水，影響學生活動安全，縣府決定補助2000萬元辦理動線安全優化改善工程，教育處表示，會持續盤點各校設施及通學環境，打造安全友善校園

⭐2025總回顧

教育處表示，太昌國小位於吉安鄉，因部分區域年久失修，有主要通道老化不平整、校門及校內連接路線寬度不足等問題，長期下來，學生上下學、校內活動安全都受到影響。

縣府投入2000萬元改善，除了更新地坪，改善校園連接路線、整修校門外，也納入幼兒通學及避難動線改善等工程。希望孩子能在更安心的環境中學習。

教育處長翁書敏表示，除了太昌國小外，縣府也持續盤點各校校園設施與通學環境，只要涉及學生安全，或有無障礙需求，都會投入資源優先改善，尤其2026年國際少年運動會將在花蓮舉行，縣府將持續優化校園環境，確保在少年運動會舉辦期間，能提供順暢及安全的使用環境。

花蓮縣太昌國小多處地坪年久失修，縣府將投入2000萬元改善，並優化動線。圖／縣府提供
花蓮縣太昌國小多處地坪年久失修，縣府將投入2000萬元改善，並優化動線。圖／縣府提供

校園 花蓮 運動

延伸閱讀

天災不斷高普考報到率跌破6成 花蓮縣府推返鄉交通補助

600公尺一夜全黑！花蓮吉安光華路段地下電纜遭剪斷 復原恐破20萬

三鶯線將完工...土城社區裂大縫 質疑工程鄰損盼助修復

南港劉德華黃鐙輝鬆口 嚮往定居花蓮富里

相關新聞

新北割頸案2周年…葉元之提「安心上學」專法 轉介校園小霸王

國民黨立委葉元之今日表示，今為新北國三生割頸案發生2周年，為保護多數學生的生命安全及「受教權」，他提出「安心上學」專法，...

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

維多利亞雙語中小學董事長、韓國瑜妻子李佳芬，近日因出席維多利亞雙語中小學26週年校慶運動會開幕典禮，為呼應校內重視「中華文化」，罕見以全套古裝亮相，並與創辦人、立法院長韓國瑜同框。校方表示，此舉是為呼應學校長期重視中華文化教育的辦學理念，希望透過具象呈現，讓孩子理解文化傳承的重要性，「不讓文化斷根」。

霸凌網紅醫師愛女？ 當事男學生家長批校方曲解：暗示不轉學無法畢業

網紅「柚子醫師」的女兒日前在學校受傷住院，「柚子醫師」在臉書寫下「看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰」...

屏教產批琉球國中校長蘇傳桔要求家長連署 家長會：自主發起

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔本月遭監察院糾舉，要求縣府急速處分予以調離現職。屏東縣教育產業工會今天指出，接獲多名琉球鄉民反映...

花蓮太昌國小校園設施老化 縣府投入2千萬改善

花蓮縣太昌國小多處地坪年久失修，且部分區域雨天容易積水，影響學生活動安全，縣府決定補助2000萬元辦理動線安全優化改善工...

嘉義新二代郭珮珮錄取台大 立志守護移工與新住民人權

國立新港藝術高級中學「新二代」學生郭珮珮家中經濟不寬裕，她發憤圖強學習，與同學完成「台灣社會對外籍移工的理解與社會互動現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。