花蓮太昌國小校園設施老化 縣府投入2千萬改善
花蓮縣太昌國小多處地坪年久失修，且部分區域雨天容易積水，影響學生活動安全，縣府決定補助2000萬元辦理動線安全優化改善工程，教育處表示，會持續盤點各校設施及通學環境，打造安全友善校園。
教育處表示，太昌國小位於吉安鄉，因部分區域年久失修，有主要通道老化不平整、校門及校內連接路線寬度不足等問題，長期下來，學生上下學、校內活動安全都受到影響。
縣府投入2000萬元改善，除了更新地坪，改善校園連接路線、整修校門外，也納入幼兒通學及避難動線改善等工程。希望孩子能在更安心的環境中學習。
教育處長翁書敏表示，除了太昌國小外，縣府也持續盤點各校校園設施與通學環境，只要涉及學生安全，或有無障礙需求，都會投入資源優先改善，尤其2026年國際少年運動會將在花蓮舉行，縣府將持續優化校園環境，確保在少年運動會舉辦期間，能提供順暢及安全的使用環境。
