快訊

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

貓咪叼玩具找鏟屎官陪玩 看到床上已經有其他貓「表情瞬間心碎」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北割頸案2周年…葉元之提「安心上學」專法 轉介校園小霸王

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片

國民黨立委葉元之今日表示，今為新北國三生割頸案發生2周年，為保護多數學生的生命安全及「受教權」，他提出「安心上學」專法，正式名稱為「國民轉介教育條例」，主張將可能危害師生生命安全、經評估必須轉換學習環境的「小霸王」，強制轉介到加強輔導資源的學校，讓原校師生得到喘息空間。

⭐2025總回顧

葉元之指出，這幾年學生毆打老師、傷害同學的事件層出不窮，老師逐漸喪失管教權，遇到問題學生根本無法管，也不敢管。有些校園小霸王，就算被記超過10支大過也不能退學，甚至還「以大過次數多為榮」，即便是「小霸王」願意轉學，也是造成另一個學校的問題。

葉元之表示，「小霸王」們在原校不想讀書，也侵害其他同學的受教權，甚至造成其他師生及家長恐慌。現行機制下，即便學生有嚴重攻擊行為，學校仍須將其保留於原班級，造成受害師生必須與加害者共處一室的荒謬現象。

葉元之說，他提出的「國民轉介教育條例」明定，針對攜帶危險器械、長期嚴重霸凌或對師生施暴且輔導無效的學生，經專家會議評估應轉換學習環境者，應強制進入「轉介教育學校」受教育。

葉元之表示，「轉介教育學校不是拋棄這些孩子，而是給他們更適合的教育環境」，在草案的規畫中，「轉介教育學校」由中央主管機關編列預算，在各縣市至少設立一所，不僅讓這些「小霸王」繼續接受正常教育，並配置心理師、社工師及生活輔導員等專業人力，加強輔導資源，用更多心力來照顧這些需要幫助的孩子。

葉元之認為，教育部可以跟民間團體合作，設立「轉介教育學校」。民間有許多對教育有崇高理念的團體，例如人本基金會，主張「沒有教不會的學生，只有不會教的老師」，既然如此，希望政府委託這些團體，辦學設立「轉介教育學校」，讓「小霸王」們得到更好的教育。

葉元之強調，「國民轉介教育條例」是補足校園安全網的關鍵拼圖，不能再讓「校園小霸王」成為沒人敢管的死角，教育部應正視第一線師生的恐懼，儘速推動立法，落實對多數學生受教權的保障。

葉元之 校園安全

延伸閱讀

新北耶誕城效益成選戰焦點 蘇巧慧：新北大型活動能超越高雄

遭疑赴陸接旨…翁曉玲嗆：有證據就查 國安局白幹的嗎？

藍委敏感時機赴中 難逃抹紅影響觀感

卓榮泰不副署財劃法 黃國昌揭藍白討論「上街頭」…藍內部有異音

相關新聞

新北割頸案2周年…葉元之提「安心上學」專法 轉介校園小霸王

國民黨立委葉元之今日表示，今為新北國三生割頸案發生2周年，為保護多數學生的生命安全及「受教權」，他提出「安心上學」專法，...

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

維多利亞雙語中小學董事長、韓國瑜妻子李佳芬，近日因出席維多利亞雙語中小學26週年校慶運動會開幕典禮，為呼應校內重視「中華文化」，罕見以全套古裝亮相，並與創辦人、立法院長韓國瑜同框。校方表示，此舉是為呼應學校長期重視中華文化教育的辦學理念，希望透過具象呈現，讓孩子理解文化傳承的重要性，「不讓文化斷根」。

霸凌網紅醫師愛女？ 當事男學生家長批校方曲解：暗示不轉學無法畢業

網紅「柚子醫師」的女兒日前在學校受傷住院，「柚子醫師」在臉書寫下「看到孩子受苦我是多麼的心痛，壞人一定會得到應得的處罰」...

嘉義新二代郭珮珮錄取台大 立志守護移工與新住民人權

國立新港藝術高級中學「新二代」學生郭珮珮家中經濟不寬裕，她發憤圖強學習，與同學完成「台灣社會對外籍移工的理解與社會互動現...

影／台東體中嚴重震損...天花板掉落、牆面龜裂 學生無奈戶外訓練

台東昨傍晚發生芮氏規模6.1地震，卑南鄉震度達5弱，震央附近的國立台東體中首當其衝。地震當下校園劇烈搖晃，多棟校舍傳出災...

影／彰化員東國小「夜宿圖書館」 平安夜吃火雞還共讀分享心得

今晚是一年一度的耶誕夜，全台各地出現濃濃的節慶氛圍，彰化縣員林市員東國小為了讓孩童能將閱讀習慣從課堂上延伸到日常生活，響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。