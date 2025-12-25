嘉義新二代郭珮珮錄取台大 立志守護移工與新住民人權
國立新港藝術高級中學「新二代」學生郭珮珮家中經濟不寬裕，她發憤圖強學習，與同學完成「台灣社會對外籍移工的理解與社會互動現象」研究，今年以希望入學管道錄取台灣大學社會學系，未來規畫輔修法律學系，立志守護移工與新住民人權，推動社會公平前進。
郭珮珮母親是印尼籍新住民，令她從小培養對社會結構的敏銳觀察力，高二時與兩名同學以「台灣社會對外籍移工的理解與社會互動現象之研究」為題共同撰寫小論文，透過問卷設計與數據分析，深入探討社會對移工的刻板印象與文化差異，內容獲師長肯定。
此外，郭珮珮也將研究化為行動，與同學協作舉辦「移工工作坊」，並策畫「微光 · 那群我們沒有看見的人」展覽，先後在學校圖書館及新港奉天宮展出，內容涵蓋音樂創作、繪本製作、街頭訪談及影像紀錄，讓社會邊緣的聲音能被大眾聽見與尊重。
「出身雖然影響起點，但理解與努力能夠改變方向。」郭珮珮說，母親每天辛苦工作，養大自己不容易，未來規畫雙主修或輔修法律學系，深化對社會結構與法律權益的理解，期許能運用法律與社會學專業，投入移工與新住民的人權保障，推動社會公平前進。
校方表示，郭珮珮成績名列前茅，多次獲得獎學金，也撰寫小論文及策展，展現優秀社會觀察能力，校內師長對她的表現及自律給予高度肯定。她的母親擔任廚師辛勤工作、父親在家操持家務，經濟條件並不寬裕，相信只要願意努力，再艱難的環境都會有希望。
