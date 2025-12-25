國小單車走讀探索世界 透過鹿樂平台募集志工

雲林縣北港鎮東榮國小，畢業旅行推動「單車走讀」，考驗學生的體能和耐力，校方透過「鹿樂平台」徵集到許多護理、攝影志工，陪伴孩子騎出家鄉，在旅程中看到課本外的世界。

「鹿樂平台」音譯自英文rural，是串聯偏鄉學校與社會各界的教育協力平台，透過學校許願、大眾提案、企業合作等模式，媒合有需求的學校和想貢獻偏鄉教育的民眾，協助課輔、社團活動等，讓偏鄉教育更豐富多元。

教育部今天發布新聞稿，介紹近年「鹿樂平台」的媒合案例。有別於傳統畢業旅行搭遊覽車一路吃、玩，東榮國小近年來推動「單車走讀」，讓師生共同規劃，並花一年時間訓練體能，挑戰跨縣市數百公里的旅程。

東榮國小透過鹿樂平台「許願」，校長黃美惠表示，「單車走讀」是一堂結合體能、毅力與在地探索的生命教育課，活動規模龐大，需投入陪騎、護理與攝影等後勤人力，一同協助孩子騎出家鄉，面對陌生的旅程，看見課本外更大的世界。

位於花東縱谷中的花蓮縣東里國小，長期面臨藝術師資不足的問題。透過「鹿樂平台」邀請外部專家入校。教導主任曾雅薇指出，鹿樂10週年活動中，「拉拉鍊樂團」以烏克麗麗演出展現多年累積的成果，學生在舞台上展現自信，證明透過跨域課程與持續陪伴，不論是學習成果還是表達能力，都獲得顯著成長。

鹿樂平台從民國104年推動至今，透過媒合企業、志工，已有超過10萬名學生受惠。平台持續更新資訊，鼓勵社會資源投入偏鄉，讓志工以陪伴與支持，成為孩子生命中的重要連結力量。

商品推薦