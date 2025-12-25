影／台東體中嚴重震損...天花板掉落、牆面龜裂 學生無奈戶外訓練

台東昨傍晚發生芮氏規模6.1地震，卑南鄉震度達5弱，震央附近的國立台東體中首當其衝。地震當下校園劇烈搖晃，多棟校舍傳出災情，教室天花板倒塌掉落，牆面出現龜裂剝落，部分管線破裂滲水，現場一片凌亂，災損情形相當慘重。

校方人員今天事後進入勘查，只見地面散落碎裂板材與掉落物，部分教室已不堪使用。為確保安全，校方緊急封閉受損建築，學生暫時移至戶外進行課程與訓練。面對餘震仍不時出現，不少學生心情難以平復。

其中，現代五項隊位於4樓的擊劍館受創最為嚴重。該場館先前在楊柳颱風期間，主體結構與器材設備就已受損，因經費不足，校方僅能以有限資源修補破碎玻璃，無法全面整修。此次強震再度來襲，原本脆弱的結構進一步倒塌，擊劍器材損毀，訓練空間幾乎無法使用，讓師生直呼雪上加霜。

一名體中學生回憶，地震發生時整棟建築晃得很厲害，「天花板突然掉下來，真的被嚇到，大家都趕快往外跑」。也有選手無奈表示，訓練場地受損，只能先在戶外撐著練，「很擔心之後比賽怎麼準備」。

校方表示，目前已全面管制危險區域，待專業結構技師完成鑑定後，再研擬後續修繕計畫，也盼相關主管單位及上級長官能協助經費與修復資源，讓學生能在安全無虞的環境中持續學習與訓練。

