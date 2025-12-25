美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

維多利亞學校財團法人雲林縣私立維多利亞雙語中小學董事長、韓國瑜妻子李佳芬，近日因出席維多利亞雙語中小學26週年校慶運動會開幕典禮，為呼應校內重視「中華文化」，罕見以全套古裝亮相，並與創辦人、立法院長韓國瑜同框。校方表示，此舉是為呼應學校長期重視中華文化教育的辦學理念，希望透過具象呈現，讓孩子理解文化傳承的重要性，「不讓文化斷根」。

李佳芬上台時以全套淡紫色古裝亮相，包括頭飾、胸前玉佩項鍊等裝飾，展現古裝風采。韓國瑜則在致詞時回顧學校從雲林甘蔗園起家的艱辛歷程，提及學校「三個不可思議」的辦學成就，包括在逆境中創校、系統性重植中華文化，及校友之間緊密的情感與支持網絡。

當天從2歲幼幼班到中學部學生，親師生共同參與表演，運動場一瞬間化身成文化舞台，學生身著傳統服飾，結合詩詞、舞蹈與書墨展演，展現中西合璧的教學成果。校方並於晚間施放長達5分鐘的煙火，為校慶增添高潮。

校方說明，近年觀察到年輕世代對傳統文化逐漸疏離，不想讓文化「斷根」；因此在課程與活動中，有系統地融入詩、詞、歌賦、服飾與文化背景解說，讓學生不只是表演，而是理解每一段舞蹈、每一件服裝背後的歷史與精神意涵。李佳芬此次以古裝出席，也象徵學校對文化教育的重視與堅持。

李佳芬以全套古裝亮相校慶開幕典禮，並與立法院長韓國瑜同框。擷自維多利亞雙語中小學臉書

