台中私立中學不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
對準備在2026年讓孩子升讀私立國中的家長來說，提早掌握各縣市私中入學資訊相當重要。一般而言，小六升私中的相關評量與招生作業多從每年2月陸續展開，但實際入學管道與流程，會因縣市與學校而有所不同。
台中市自112學年起，市內15所私立國中已全面廢除傳統紙筆入學考試，改採多元入學方式，各校多在寒假期間舉辦冬令營、營隊活動或能力評量，作為招生的重要參考依據。本文將以台中市私立國中為重點，整理最新的私中入學時程、考招特色與準備方向，並延伸比較桃園市、新竹市私中的招生趨勢，協助家長一次掌握私中升學關鍵，為孩子規劃更合適的升學路線。
115年（2026年）台中市私立中學考試資訊彙整
*點擊各校校名，可連結至該校招生網站
📅 申請入學報名時間
114年12月28日至115年2月23日
📤 入學資料上傳時間
114年12月28日至115年2月23日
📋 審查資料
1. 五上、五下、六上成績單
2. 3項多元好表現
2. 3項多元好表現
✅ 結果
115年3月9日 14:00
🎪 營隊
MIB冬令營（報名時間：114年9月15日到額滿為止）
📆 營隊時間
114年12月28日、115年1月3日、115年1月4日 08:30至11:40
114年12月28日、115年1月3日 13:30至16:40
114年12月28日、115年1月3日 13:30至16:40
💰 費用
1200元
📝 其他
MIB冬令營+書面審查
📅 申請入學報名時間
115年1月12日至115年1月16日
📤 入學資料上傳時間
115年1月12日至2月23日
📋 審查資料
1. 學業成績：五上、五下、六上 成績單
2. 多元表現：學力證明、競賽成果、特殊表現、其他
2. 多元表現：學力證明、競賽成果、特殊表現、其他
✅ 結果
115年3月9日 10:00
🎪 營隊
迎向衛來圓夢營
📆 營隊時間
114年12月6日、114年12月13日、114年12月27日
💰 費用
600元
📅 申請入學報名時間
115年1月5日至115年2月24日
📤 入學資料上傳時間
115年1月5日至115年2月24日
📋 審查資料
1.未來營 （20%）
2.學業成績 （60%）：國小五、六年級有等第的學期成績通知單
3.多元表現 ：學力證明（10%）、競賽成果（5%）、特殊表現（5%）
2.學業成績 （60%）：國小五、六年級有等第的學期成績通知單
3.多元表現 ：學力證明（10%）、競賽成果（5%）、特殊表現（5%）
✅ 結果
115年3月2日
🎪 營隊
未來營
📆 營隊時間
114年11月15日、114年11月23日 08:10至12:00
💰 費用
600元
📝 其他
未來營+書面審查 說明會：114年11月15日、114年11月23日
🎪 營隊
熊愛常中探索營（報名時間：即日起至額滿）
📆 營隊時間
115年1月11日、115年1月24日 08:30至11:50
115年1月11日 13:30至16:50
115年1月11日 13:30至16:50
📅 申請入學報名時間
114年10月20日起
📤 入學資料上傳時間
114年10月20日起
📋 審查資料
1. 上傳五上、五下學期成績單
2. 選擇上傳：多元能力表現（檢定、獎狀、證書等）
2. 選擇上傳：多元能力表現（檢定、獎狀、證書等）
✅ 結果
115年1月21日
🎪 營隊
ESL群英匯
📆 營隊時間
115年1月17日
💰 費用
300元
📝 其他
說明會：115年1月10日 10:00至12:00
📅 申請入學報名時間
114年9月17日至115年1月20日
🎪 營隊
ESL體驗營（報名時間：即日起至115年1月20日）
📆 營隊時間
115年1月25日
📝 其他
說明會：115年1月3日 9:30至11:30
📅 申請入學報名時間
115年1月28日至115年2月13日
📤 入學資料上傳時間
115年1月28日至115年2月13日
📋 審查資料
1.必繳項目：五上、五下、六上學期成績單
2.選繳項目：高年級多元表現、曾經參加附中主辦自我探索活動證明、其他
2.選繳項目：高年級多元表現、曾經參加附中主辦自我探索活動證明、其他
✅ 結果
115年3月3日
🎪 營隊
自我探索活動
📆 營隊時間
114年11月29日、114年12月13日
💰 費用
500元
📅 申請入學報名時間
115年2月1日至2月28日
📤 入學資料上傳時間
115年2月1日至2月28日
📋 審查資料
1.學業表現（40%）：五上、五下、六上學期成績單
2.嶺東體驗營（60%）
2.嶺東體驗營（60%）
✅ 結果
115年3月9日
🎪 營隊
多元入學體驗營（報名時間：即日起至115年1月9日）
📆 營隊時間
115年1月17日
📅 申請入學報名時間
115年2月2日至115年2月26日
📋 審查資料
1. 學業表現：五上、五下、六上成績單
2. 多元表現：學力證明、競賽成果、特殊表現、其他
3. 營隊活動表現
2. 多元表現：學力證明、競賽成果、特殊表現、其他
3. 營隊活動表現
✅ 結果
115年3月6日
🎪 營隊
2025葳格多元智能探索營
📆 營隊時間
114年11月29日、114年12月21日
💰 費用
500元
📝 其他
書面審查、說明會：115年1月31日
📤 入學資料上傳時間
115年2月23日至115年3月5日
📋 審查資料
1. 五上、五下、六上成績單
2. 競賽成果、學歷證明、其他績優表現
2. 競賽成果、學歷證明、其他績優表現
🎪 營隊
小小科學營（報名時間：即日起至114年12月8日）
📆 營隊時間
114年12月14日、114年12月20日 08：10至11:30、13:10至16:30
💰 費用
500元
📝 其他
資料審查+營隊表現
📅 申請入學報名時間
即日起開放登記候補
📤 入學資料上傳時間
114年12月1日起
📋 審查資料
1. 在校成績 (80%）：五年級全學年成績及六年級上學期第一次成績合計之平均，採計國語、英語、數學、自然、社會
2. 多元表現（10%）：檢定、比賽（採計局端及校內)、特殊表現、幹部、其他
3. 華盛頓教育理念同意書（10%）
上述項目達88分以上即為錄取
2. 多元表現（10%）：檢定、比賽（採計局端及校內)、特殊表現、幹部、其他
3. 華盛頓教育理念同意書（10%）
上述項目達88分以上即為錄取
✅ 結果
審查通過後寄發錄取通知，額滿後列為候補
🎪 營隊
小六追蜂探索營
📆 營隊時間
114年10月19日、114年11月9日
💰 費用
800元
📅 申請入學報名時間
即日起至114年12月20日
📋 審查資料
不需上傳資料
✅ 結果
3月中公告
🎪 營隊
明日之星營隊
📆 營隊時間
115年1月24日、115年1月25日 08:30至16:30
💰 費用
500元
📝 其他
明日之星挑戰+明日之星營隊
📅 申請入學報名時間
114年9月1日至114年11月14日
📤 入學資料上傳時間
115年1月7日至115年2月26日
📋 審查資料
1. 學業表現60%：檢附國小五年級上、下學期及六年級上學期成績單
2. 多元表現40%：小百合營、多元三件（A. 學力證明、B. 競賽成果、C. 特殊表現）
2. 多元表現40%：小百合營、多元三件（A. 學力證明、B. 競賽成果、C. 特殊表現）
✅ 結果
115年3月9日 17:00 前
🎪 營隊
小百合營
📆 營隊時間
114年12月7日
💰 費用
1200元
📝 其他
小百合營隊+書面審查
📅 申請入學報名時間
雙語領袖營：114年9月1日起
📤 入學資料上傳時間
114年11月17日至114年12月26日
📋 審查資料
1.雙語領袖營證書（30%）
2.五年級下學期在校成績單（70%）
3.多元表現資料
2.五年級下學期在校成績單（70%）
3.多元表現資料
✅ 結果
114年12月31日
🎪 營隊
雙語領袖營
📆 營隊時間
114年11月15日、114年12月14日 每日9:00至12:00、13:30至16:30
💰 費用
600元
📝 其他
學習檢測獎金挑戰賽：115年3月7日
📤 入學資料上傳時間
透過入學諮詢老師或官方LINE上傳資料
🎪 營隊
小太陽挑戰營
📆 營隊時間
114年11月8日、114年12月6日、114年12月13日
💰 費用
200元
📝 其他
小太陽挑戰營+上傳申請入學資料+繳交入學暫收款
115年（2026年）桃園市私立中學考試資訊彙整
*點擊各校校名，可連結至該校招生網站
📅 招生說明會
114年12月20日 14:00-15:30
115年3月7日 10:00-11:30
115年3月7日 10:00-11:30
📝 報名時間
11月24日至115年3月9日
📚 考試科目
國語、數學、英語
⏰ 考試時間
115年3月14日 14:00-17:00
✅ 結果公布
115年3月14日 20:00
📅 招生說明會
115年1月24日 10:00-11:30
📝 報名時間
115年1月23日至3月10日
📚 考試科目
國語（含寫作）、數學、英語
⏰ 考試時間
115年3月14日上午
📅 招生說明會
115年1月24日 9:00-12:00
📝 報名時間
115年1月24日、115年1月26日至27日、115年2月27日至28日、115年3月7日至10日
📚 考試科目
數學、國語、英語
⏰ 考試時間
115年3月14日 8:20-12:00
✅ 結果公布
115年3月15日 9:00
📅 招生說明會
114年12月27日 13:00
115年1月24日 9:00
115年1月24日 9:00
📚 考試科目
國語、數學、英文
⏰ 考試時間
115年3月14日 14:00
📅 招生說明會
114年12月6日 10:00-11:30
115年3月8日 10:00-11:30
115年3月8日 10:00-11:30
📝 報名時間
11月10日至115年1月7日
📚 考試科目
國語、數學、英語
⏰ 考試時間
115年3月14日 13:30
📅 招生說明會
115年3月7日 14:00-16:00
📝 報名時間
12月14日 9:00至額滿為止
⏰ 考試時間
115年3月14日 14:00-16:40
📝 報名時間
12月22日 8:00 至 115年2月27日 17:00
ℹ️ 其他
每年3月舉辦招生說明會暨入學評量
📅 招生說明會
114年12月27日 9:10-10:50
115年2月25日 18:30-20:00
115年2月25日 18:30-20:00
📝 報名時間
114年12月26日至115年3月11日 12:00
📚 考試科目
數學、英語、國語
⏰ 考試時間
115年3月14日 14:10-17:00
✅ 結果公布
115年3月14日 20:00
📅 招生說明會
115年1月31日 10:00-12:00
115年2月7日 10:00-12:00
115年2月7日 10:00-12:00
📚 考試科目
中文閱讀理解、英文閱讀理解、邏輯思辨
⏰ 考試時間
115年3月7日 9:00
✅ 結果公布
115年3月8日 19:00
115年（2026年）新竹市私立中學考試資訊彙整
*點擊各校校名，可連結至該校招生網站
📝 報名時間
115學年度入學申請登記於114年12月1日截止
📅 招生說明會
115年3月14日 08:40至11:00
📝 報名時間
12月1日至115年4月9日
📚 考試科目
數理科（數學、自然）、語文科（國語、英文）
⏰ 考試時間
115年4月12日 08:30至11:30
✅ 結果公布
115年4月12日 10:30起抽籤，中籤者入學測驗需達180分以上
ℹ️ 招生資訊
預計於115年2月初對外公告
📅 招生說明會
115年1月17日、3月7日、3月28日 08:30至11:30
📚 考試科目
國語、英語、數學、自然、ESL英語菁英學程面試
⏰ 考試時間
115年4月11日 08:10至12:00；ESL面試 13:00至17:00
🎓 體驗活動
小六跨域課程體驗：115年1月17日、3月7日、3月28日 08:00至12:00
✅ 結果公布
抽籤日期：115年4月12日
