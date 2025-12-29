台中私立中學不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理

學生時代的模範生選舉評判依據是什麼呢？一名女網友發文，稱她學生時代的模範生選舉大家都是選「漂亮且成績好」的女同學，高中更是只選成績前3名的學生，那些真正有同理心、樂於助人的同學根本不會被看見，對此，不少網友也表示贊同，直呼：「太中肯了，這種投票都投給人緣好的」。

