聽新聞
0:00 / 0:00

影／彰化員東國小「夜宿圖書館」 平安夜吃火雞還共讀分享心得

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
員東國小在耶誕夜舉行夜宿圖書館活動，全體師生一同享用火雞大餐，場面溫馨。記者黃仲裕／攝影
員東國小在耶誕夜舉行夜宿圖書館活動，全體師生一同享用火雞大餐，場面溫馨。記者黃仲裕／攝影

今晚是一年一度的耶誕夜，全台各地出現濃濃的節慶氛圍，彰化縣員林市員東國小為了讓孩童能將閱讀習慣從課堂上延伸到日常生活，響應由財團法人台灣閱讀文化基金會主辦「114年度閱讀深耕計畫」，於12月24日至25日舉行兩天一夜的「夜宿圖書館」活動，家長會長江茂揚化身聖誕老人，帶領孩子完成神秘任務，讓書頁與節慶情感自然交織，溫暖整個夜晚。

⭐2025總回顧

活動由校長江嘉杰分享故事，閱讀志工帶領孩子們共讀《做一件很棒的事》；指導他們動手創作聖誕感恩卡，寫下心中最想感謝的人；在火雞感恩大餐中學習分享，在平安夜的感恩圍圈裡練習說出心裡的謝謝。夜深時，伴隨睡前故事《午夜圖書館》，讓閱讀成為最溫柔的晚安儀式。

江嘉杰表示，閱讀不只是學習能力的培養，更是品德教育的重要起點。透過故事與共讀，引導孩子學會感恩、分享與同理，是學校長期堅持並深耕的教育方向。

教務主任張順美也分享，此次活動並非報名即可參加，而是透過校內徵選機制，包含閱讀心得、書籍推薦資料與借閱紀錄，並與平時閱讀課程緊密結合，讓孩子理解：重要的事情，值得全力以赴。

彰化縣員林市員東國小為了讓孩童能將閱讀習慣從課堂上延伸到日常生活，響應由財團法人台灣閱讀文化基金會主辦「114年度閱讀深耕計畫」，於12月24日至25日舉行兩天一夜的「夜宿圖書館」活動。記者黃仲裕／攝影
彰化縣員林市員東國小為了讓孩童能將閱讀習慣從課堂上延伸到日常生活，響應由財團法人台灣閱讀文化基金會主辦「114年度閱讀深耕計畫」，於12月24日至25日舉行兩天一夜的「夜宿圖書館」活動。記者黃仲裕／攝影
校長江嘉杰（左）表示，閱讀不只是學習能力的培養，更是品德教育的重要起點。透過故事與共讀，引導孩子學會感恩、分享與同理，是學校長期堅持並深耕的教育方向。記者黃仲裕／攝影
校長江嘉杰（左）表示，閱讀不只是學習能力的培養，更是品德教育的重要起點。透過故事與共讀，引導孩子學會感恩、分享與同理，是學校長期堅持並深耕的教育方向。記者黃仲裕／攝影
今晚是一年一度的耶誕夜，全台各地出現濃濃的節慶氛圍，彰化縣員林市員東國小響應由財團法人台灣閱讀文化基金會主辦「114年度閱讀深耕計畫」，於12月24日至25日舉行兩天一夜的「夜宿圖書館」活動，家長會長江茂揚（中）化身聖誕老人與校長江嘉杰（中）帶領孩子完成神秘任務，讓書頁與節慶情感自然交織，溫暖整個夜晚。。記者黃仲裕／攝影
今晚是一年一度的耶誕夜，全台各地出現濃濃的節慶氛圍，彰化縣員林市員東國小響應由財團法人台灣閱讀文化基金會主辦「114年度閱讀深耕計畫」，於12月24日至25日舉行兩天一夜的「夜宿圖書館」活動，家長會長江茂揚（中）化身聖誕老人與校長江嘉杰（中）帶領孩子完成神秘任務，讓書頁與節慶情感自然交織，溫暖整個夜晚。。記者黃仲裕／攝影
校長江嘉杰分享故事，閱讀志工帶領孩子們共讀《做一件很棒的事》；指導他們動手創作聖誕感恩卡，寫下心中最想感謝的人；在火雞感恩大餐中學習分享，在平安夜的感恩圍圈裡練習說出心裡的謝謝。夜深時，伴隨睡前故事《午夜圖書館》，讓閱讀成為最溫柔的晚安儀式。記者黃仲裕／攝影
校長江嘉杰分享故事，閱讀志工帶領孩子們共讀《做一件很棒的事》；指導他們動手創作聖誕感恩卡，寫下心中最想感謝的人；在火雞感恩大餐中學習分享，在平安夜的感恩圍圈裡練習說出心裡的謝謝。夜深時，伴隨睡前故事《午夜圖書館》，讓閱讀成為最溫柔的晚安儀式。記者黃仲裕／攝影

圖書館 聖誕老人

延伸閱讀

蔡英文平安夜LINE祝福 藏八個驚喜彩蛋

機場10分鐘辦完登機手續 香港平安夜、耶誕節丁財兩不旺

平安夜「隱形耶誕老人」送禮 這學校學生每人收到一雙新鞋

聖誕節六大禁忌曝！別穿黑衣、別送手套…聚餐揪「這人數」是大忌

相關新聞

影／彰化員東國小「夜宿圖書館」 平安夜吃火雞還共讀分享心得

今晚是一年一度的耶誕夜，全台各地出現濃濃的節慶氛圍，彰化縣員林市員東國小為了讓孩童能將閱讀習慣從課堂上延伸到日常生活，響...

淡水區竹圍國小家長志工暖心手作 送學童聖誕禮物

因應聖誕節的到來，四處開始充滿濃濃的聖誕氣息，而在新北市淡水區竹圍國小也不例外，學校的志工媽媽們一起組團，要製作一千多份的聖誕手作小禮物，要在聖誕節前夕透過學校的聖誕節活動，送給每一位學童，不僅是營造學校滿滿的聖誕節氣氛，更希望送到學校可以讓孩子感受到家長們的溫暖。

在遊戲中學習 汐止區東山國小辦「雙語party 歡慶聖誕節」

聖誕節到了，在這個充滿歡樂與祝福的季節裡，今(24)日汐止區東山國小辦理「東山雙語party 歡慶聖誕節」，透過雙語教學的推動，不僅讓孩子們學習英語，更讓他們在聖誕節的氛圍中體驗到文化的多樣性，學校特別設計了幾個遊戲關卡，讓孩子們在遊戲中學習，增進彼此的交流與合作。

半世紀零時差 台中曉明女中6旬校友與學妹校慶聯演

曉明女中70名畢業校友重組鼓號樂隊，年逾60歲的「學姊」們密集練習，今天62週年校慶和14歲學妹們管旗隊演出，優雅腳步與...

嘉縣興中國小耶誕美展登場 藝術與雙語交織校園感動

嘉義縣民雄鄉興中國小在校園舉辦「114藝起感動，興中有你」耶誕嘉年華美展，透過藝術、音樂與雙語學習元素，將校園妝點成充滿...

想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考試時間出爐 升學關鍵、選校策略全解析

私立中學窄門難進，而每年3月是私中的招生季，不過真正的競爭，其實從現在就已經揭開序幕——不少明星私校陸續釋出115年的入學招生簡章，或是公告入學營隊等相關資訊…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。