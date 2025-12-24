影／彰化員東國小「夜宿圖書館」 平安夜吃火雞還共讀分享心得

今晚是一年一度的耶誕夜，全台各地出現濃濃的節慶氛圍，彰化縣員林市員東國小為了讓孩童能將閱讀習慣從課堂上延伸到日常生活，響應由財團法人台灣閱讀文化基金會主辦「114年度閱讀深耕計畫」，於12月24日至25日舉行兩天一夜的「夜宿圖書館」活動，家長會長江茂揚化身聖誕老人，帶領孩子完成神秘任務，讓書頁與節慶情感自然交織，溫暖整個夜晚。

活動由校長江嘉杰分享故事，閱讀志工帶領孩子們共讀《做一件很棒的事》；指導他們動手創作聖誕感恩卡，寫下心中最想感謝的人；在火雞感恩大餐中學習分享，在平安夜的感恩圍圈裡練習說出心裡的謝謝。夜深時，伴隨睡前故事《午夜圖書館》，讓閱讀成為最溫柔的晚安儀式。

江嘉杰表示，閱讀不只是學習能力的培養，更是品德教育的重要起點。透過故事與共讀，引導孩子學會感恩、分享與同理，是學校長期堅持並深耕的教育方向。

教務主任張順美也分享，此次活動並非報名即可參加，而是透過校內徵選機制，包含閱讀心得、書籍推薦資料與借閱紀錄，並與平時閱讀課程緊密結合，讓孩子理解：重要的事情，值得全力以赴。 彰化縣員林市員東國小為了讓孩童能將閱讀習慣從課堂上延伸到日常生活，響應由財團法人台灣閱讀文化基金會主辦「114年度閱讀深耕計畫」，於12月24日至25日舉行兩天一夜的「夜宿圖書館」活動。記者黃仲裕／攝影 校長江嘉杰（左）表示，閱讀不只是學習能力的培養，更是品德教育的重要起點。透過故事與共讀，引導孩子學會感恩、分享與同理，是學校長期堅持並深耕的教育方向。記者黃仲裕／攝影 今晚是一年一度的耶誕夜，全台各地出現濃濃的節慶氛圍，彰化縣員林市員東國小響應由財團法人台灣閱讀文化基金會主辦「114年度閱讀深耕計畫」，於12月24日至25日舉行兩天一夜的「夜宿圖書館」活動，家長會長江茂揚（中）化身聖誕老人與校長江嘉杰（中）帶領孩子完成神秘任務，讓書頁與節慶情感自然交織，溫暖整個夜晚。。記者黃仲裕／攝影 校長江嘉杰分享故事，閱讀志工帶領孩子們共讀《做一件很棒的事》；指導他們動手創作聖誕感恩卡，寫下心中最想感謝的人；在火雞感恩大餐中學習分享，在平安夜的感恩圍圈裡練習說出心裡的謝謝。夜深時，伴隨睡前故事《午夜圖書館》，讓閱讀成為最溫柔的晚安儀式。記者黃仲裕／攝影

商品推薦