在遊戲中學習 汐止區東山國小辦「雙語party 歡慶聖誕節」

聖誕節到了，在這個充滿歡樂與祝福的季節裡，今(24)日汐止區東山國小辦理「東山雙語party 歡慶聖誕節」，透過雙語教學的推動，不僅讓孩子們學習英語，更讓他們在聖誕節的氛圍中體驗到文化的多樣性，學校特別設計了幾個遊戲關卡，讓孩子們在遊戲中學習，增進彼此的交流與合作。

首先是「英雄氣長」，這個遊戲是在測試孩子的肺活量與團隊合作能力。每班選出兩位孩子，輪流大聲說出「Merry Christmas」，並延續尾音，計時看誰能持續最久。這不僅是一個有趣的挑戰，也讓孩子們在歡笑中增進了英語口說能力；其次是「大風吹」，每班分成三人一組，利用紙板將小紙偶扇到指定地點，最先完成的組別將獲得獎勵。這個活動不僅考驗了孩子的協作能力，還增強了他們的動手能力和反應速度，並且在遊戲中不斷嘗試，互相鼓勵，展現出團隊精神。

最後也是最受孩子們期待的活動「交換禮物」，在這個充滿驚喜的環節，所有班級圍成一圈，由每個孩子依序將準備好的禮物送出，並說出「Merry Christmas」。當全校的孩子完成禮物交換後，大家一起拆禮物，分享彼此的驚喜與快樂。

東山雙語party，經由外師的主持更是增添了不少過節的色彩，不僅帶來聖誕文化的介紹，還與孩子們進行了互動，讓孩子在輕鬆的氛圍中學習英語。透過這些活動，孩子們不僅學會了如何用英語表達祝福，還了解了不同國家的聖誕習俗，增進了對文化的理解，而這不僅在學習上獲得了進步，更在心靈上感受到聖誕節的溫暖與快樂。

東山國小校長黃丞傑表示，聖誕節系列活動不僅是學習的延伸，更是孩子們成長的重要一環。透過雙語教學，孩子們在遊戲中學習，在互動中成長，這樣的學習方式讓孩子們在快樂中獲得知識，並在心中播下友誼與合作的種子，同時也希望每位學生都能在這個特別的季節裡，收穫滿滿的祝福與友誼。

