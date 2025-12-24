淡水區竹圍國小家長志工暖心手作 送學童聖誕禮物

因應聖誕節的到來，四處開始充滿濃濃的聖誕氣息，而在新北市淡水區竹圍國小也不例外，學校的志工媽媽們一起組團，要製作一千多份的聖誕手作小禮物，要在聖誕節前夕透過學校的聖誕節活動，送給每一位學童，不僅是營造學校滿滿的聖誕節氣氛，更希望送到學校可以讓孩子感受到家長們的溫暖。

志工媽媽說，這次有製作小聖誕樹，還有聖誕公仔以及小小聖誕花圈，許多配件都是必需透過手工一顆顆將小綿球或是毛氈線條，給黏在小小聖誕樹上面，過去幾個星期都在用空檔時間來製作，就是希望散播溫暖的聖誕氛圍。

對此竹圍國小家長會長鄭佩瑜也表示，這次非常感謝家長會志工們的心意，大家一起製作聖誕手作，而孩子開心的笑容，就是家長會做為學校後盾最大的動力。

竹圍國小校長林愛玲表示，這次聖誕節慶，學校為了讓學生感受感恩與祝福，也按排了一系列的聖誕活動，而其中，非常感謝家長會志工過去幾個星期以來，精心的手工製作，每次都是花好幾個小時的時間，為孩子們製作出一千份的特別禮物，透過這次活動送給每一位小朋友，還有每一班的老師都有一棵小小聖誕樹手作，也讓學校充滿家長會的支持與溫暖。

