平安夜「隱形耶誕老人」送禮 這學校學生每人收到一雙新鞋

今天是平安夜，雲林縣林內鄉民生國小全校學生提前收到一份特別的耶誕禮物。不願具名的善心團體長期支持學校活動，為鼓勵孩子盡情運動、勇敢追夢，特別贈送每位學生一雙全新球鞋。孩子們收到禮物後開心試穿，隨即奔向球場奔跑嬉戲，笑聲不斷。校長蔡正龍表示，期盼這雙球鞋成為孩子在學習與遊戲中盡情奔跑的力量。

不願具名的善心團體宛如耶誕老人，為全校一到六年級共27名學生一人送上一雙新球鞋。協辦廠商「嘉麥皮鞋」與「超音速運動生活館」長期投入社會公益，持續協助偏鄉學校汰換運動鞋，此次特別為孩子挑選設計活潑可愛，兼具耐穿與防滑功能的鞋款，讓孩子穿得安心又舒適。

蔡正龍指出，偏鄉家庭多承受經濟壓力，孩子正值成長期且活動量大，運動鞋屬於高消耗品，對部分家庭而言是一筆不小的負擔。善心團體長期關心學校需求，主動送上球鞋，不僅減輕家長壓力，也讓孩子在體育課與各項校園活動中更有自信。

看到孩子們換上新鞋後迫不及待奔向球場運動，蔡正龍也把握機會向孩子們傳達感恩的意義，期盼他們記住這份溫暖，未來有能力時，也能成為別人的「耶誕老人」，將這份溫情傳遞下去。

