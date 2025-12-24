快訊

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

北市信義快文山隧道9車「連環撞」現場畫面曝光 疑未保持安全距離

平安夜「隱形耶誕老人」送禮 這學校學生每人收到一雙新鞋

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉民生國小全校學生提前收到一份特別的耶誕禮，不願具名的善心團體長期支持學校活動，為鼓勵孩子盡情運動、勇敢追夢，特別贈送每位學生一雙全新球鞋。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小全校學生提前收到一份特別的耶誕禮，不願具名的善心團體長期支持學校活動，為鼓勵孩子盡情運動、勇敢追夢，特別贈送每位學生一雙全新球鞋。記者陳雅玲／攝影

今天是平安夜，雲林縣林內鄉民生國小全校學生提前收到一份特別的耶誕禮物。不願具名的善心團體長期支持學校活動，為鼓勵孩子盡情運動、勇敢追夢，特別贈送每位學生一雙全新球鞋。孩子們收到禮物後開心試穿，隨即奔向球場奔跑嬉戲，笑聲不斷。校長蔡正龍表示，期盼這雙球鞋成為孩子在學習與遊戲中盡情奔跑的力量。

⭐2025總回顧

不願具名的善心團體宛如耶誕老人，為全校一到六年級共27名學生一人送上一雙新球鞋。協辦廠商「嘉麥皮鞋」與「超音速運動生活館」長期投入社會公益，持續協助偏鄉學校汰換運動鞋，此次特別為孩子挑選設計活潑可愛，兼具耐穿與防滑功能的鞋款，讓孩子穿得安心又舒適。

蔡正龍指出，偏鄉家庭多承受經濟壓力，孩子正值成長期且活動量大，運動鞋屬於高消耗品，對部分家庭而言是一筆不小的負擔。善心團體長期關心學校需求，主動送上球鞋，不僅減輕家長壓力，也讓孩子在體育課與各項校園活動中更有自信。

看到孩子們換上新鞋後迫不及待奔向球場運動，蔡正龍也把握機會向孩子們傳達感恩的意義，期盼他們記住這份溫暖，未來有能力時，也能成為別人的「耶誕老人」，將這份溫情傳遞下去。

雲林縣林內鄉民生國小全校學生提前收到一份特別的耶誕禮，不願具名的善心團體長期支持學校活動，為鼓勵孩子盡情運動、勇敢追夢，特別贈送每位學生一雙全新球鞋。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小全校學生提前收到一份特別的耶誕禮，不願具名的善心團體長期支持學校活動，為鼓勵孩子盡情運動、勇敢追夢，特別贈送每位學生一雙全新球鞋。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小全校學生提前收到一份特別的耶誕禮，不願具名的善心團體長期支持學校活動，為鼓勵孩子盡情運動、勇敢追夢，特別贈送每位學生一雙全新球鞋。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉民生國小全校學生提前收到一份特別的耶誕禮，不願具名的善心團體長期支持學校活動，為鼓勵孩子盡情運動、勇敢追夢，特別贈送每位學生一雙全新球鞋。記者陳雅玲／攝影

運動 偏鄉學校 禮物 公益

延伸閱讀

聖誕節六大禁忌曝！別穿黑衣、別送手套…聚餐揪「這人數」是大忌

HowZ、李浩瑋接力登場 難忘巨大發光耶誕樹

批民進黨不執行死刑 趙少康：支持無期徒刑三級制

傳三星長約「只准買不准退」！記憶體族群平安夜開飆 華邦電量價稱王

相關新聞

新北校園割頸案案凶手刑期惹議 國教盟籲設透明依據

新北校園命案二審判行凶少年12年、少女11年徒刑，與死者父母預期差距不小，引發社會熱議。國教行動聯盟今天呼籲，少年重大暴...

半世紀零時差 台中曉明女中6旬校友與學妹校慶聯演

曉明女中70名畢業校友重組鼓號樂隊，年逾60歲的「學姊」們密集練習，今天62週年校慶和14歲學妹們管旗隊演出，優雅腳步與...

嘉縣興中國小耶誕美展登場 藝術與雙語交織校園感動

嘉義縣民雄鄉興中國小在校園舉辦「114藝起感動，興中有你」耶誕嘉年華美展，透過藝術、音樂與雙語學習元素，將校園妝點成充滿...

紅藜上太空再返鄉！台東孩子種出第一代太空作物

歷經7個月在國際太空站漂流的紅藜種子，今年終於回到故鄉台東，落腳在達仁鄉土坂vusam文化實驗小學的校園裡。從無重力的太...

影／超可愛！建國實小8百多萬天文台化身「大雪人」迎耶誕

超可愛的！屏東縣建國實驗小學校園有座價值8百多萬元天文台，在師生與家長們巧思下，天文台化身為大雪人，桌巾彩帶成為大雪人的...

校校有特色 桃竹實驗學校招生翻漲

隨著實驗教育三法上路，不少縣市紛紛推展實驗教育為地方注入活水，桃園市新屋區永安國中原面臨少子化，今年轉型為實驗中學，新生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。