嘉縣興中國小耶誕美展登場 藝術與雙語交織校園感動

嘉義縣民雄鄉興中國小在校園舉辦「114藝起感動，興中有你」耶誕嘉年華美展，透過藝術、音樂與雙語學習元素，將校園妝點成充滿節慶氛圍的藝術空間。校長楊登閎表示，希望孩子在耶誕節的歡樂氛圍中，透過藝術與雙語教育培養國際素養，留下深刻而溫暖的學習回憶。

活動結合靜態美展與動態演出同步進行，呈現學生多元學習成果。藝才美術班72名學生作品集中展出，中年級學生以《魚樂園》等創作呈現童趣與生活觀察，高年級學生則透過《3C毒品》等主題，引導對科技使用與社會議題的思考，展現成熟的思辨能力。四年級作品《蔬果饗宴》將嘉義在地農產融入藝術創作，展現生活美感教育成果。現場並安排國樂社及全縣直笛比賽獲獎隊伍演出，讓校園在樂聲中增添節慶活力。

展場中，學生蔡芮語成為焦點，她今年以作品《行的安全》蟬聯114學年度全國學生美術比賽高年級組漫畫類全國特優。她分享，能在耶誕嘉年華中向大家介紹自己的創作理念，是一次難忘的經驗。學生鍾尹婕也表示，看到作品被正式展示，感受到學校的用心，讓努力被更多人看見。

昨天活動由校方攜手家長會跨處室合作規畫，家長會長莊耀德、副會長江冠諺化身耶誕老公公驚喜現身，與校長楊登閎一同出席，陪伴學生共度溫馨又充滿藝術感的耶誕時光。 藝術迎耶誕，嘉義縣興中國小展現孩子多元學習成果。圖／興中國小提供 從畫作到音樂，嘉義縣興中國小耶誕嘉年華點亮校園。圖／興中國小提供

商品推薦