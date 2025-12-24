快訊

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

北市信義快文山隧道9車「連環撞」現場畫面曝光 疑未保持安全距離

嘉縣興中國小耶誕美展登場 藝術與雙語交織校園感動

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
從畫作到音樂，嘉義縣興中國小耶誕嘉年華點亮校園。圖／興中國小提供
從畫作到音樂，嘉義縣興中國小耶誕嘉年華點亮校園。圖／興中國小提供

嘉義縣民雄鄉興中國小在校園舉辦「114藝起感動，興中有你」耶誕嘉年華美展，透過藝術、音樂與雙語學習元素，將校園妝點成充滿節慶氛圍的藝術空間。校長楊登閎表示，希望孩子在耶誕節的歡樂氛圍中，透過藝術與雙語教育培養國際素養，留下深刻而溫暖的學習回憶。

⭐2025總回顧

活動結合靜態美展與動態演出同步進行，呈現學生多元學習成果。藝才美術班72名學生作品集中展出，中年級學生以《魚樂園》等創作呈現童趣與生活觀察，高年級學生則透過《3C毒品》等主題，引導對科技使用與社會議題的思考，展現成熟的思辨能力。四年級作品《蔬果饗宴》將嘉義在地農產融入藝術創作，展現生活美感教育成果。現場並安排國樂社及全縣直笛比賽獲獎隊伍演出，讓校園在樂聲中增添節慶活力。

展場中，學生蔡芮語成為焦點，她今年以作品《行的安全》蟬聯114學年度全國學生美術比賽高年級組漫畫類全國特優。她分享，能在耶誕嘉年華中向大家介紹自己的創作理念，是一次難忘的經驗。學生鍾尹婕也表示，看到作品被正式展示，感受到學校的用心，讓努力被更多人看見。

昨天活動由校方攜手家長會跨處室合作規畫，家長會長莊耀德、副會長江冠諺化身耶誕老公公驚喜現身，與校長楊登閎一同出席，陪伴學生共度溫馨又充滿藝術感的耶誕時光。

藝術迎耶誕，嘉義縣興中國小展現孩子多元學習成果。圖／興中國小提供
藝術迎耶誕，嘉義縣興中國小展現孩子多元學習成果。圖／興中國小提供
從畫作到音樂，嘉義縣興中國小耶誕嘉年華點亮校園。圖／興中國小提供
從畫作到音樂，嘉義縣興中國小耶誕嘉年華點亮校園。圖／興中國小提供

校園 嘉義

延伸閱讀

好讀周報／藝術有汙染權利？蔡國強AI設計龐畢度閉幕引質疑

相關新聞

新北校園割頸案案凶手刑期惹議 國教盟籲設透明依據

新北校園命案二審判行凶少年12年、少女11年徒刑，與死者父母預期差距不小，引發社會熱議。國教行動聯盟今天呼籲，少年重大暴...

半世紀零時差 台中曉明女中6旬校友與學妹校慶聯演

曉明女中70名畢業校友重組鼓號樂隊，年逾60歲的「學姊」們密集練習，今天62週年校慶和14歲學妹們管旗隊演出，優雅腳步與...

嘉縣興中國小耶誕美展登場 藝術與雙語交織校園感動

嘉義縣民雄鄉興中國小在校園舉辦「114藝起感動，興中有你」耶誕嘉年華美展，透過藝術、音樂與雙語學習元素，將校園妝點成充滿...

紅藜上太空再返鄉！台東孩子種出第一代太空作物

歷經7個月在國際太空站漂流的紅藜種子，今年終於回到故鄉台東，落腳在達仁鄉土坂vusam文化實驗小學的校園裡。從無重力的太...

影／超可愛！建國實小8百多萬天文台化身「大雪人」迎耶誕

超可愛的！屏東縣建國實驗小學校園有座價值8百多萬元天文台，在師生與家長們巧思下，天文台化身為大雪人，桌巾彩帶成為大雪人的...

校校有特色 桃竹實驗學校招生翻漲

隨著實驗教育三法上路，不少縣市紛紛推展實驗教育為地方注入活水，桃園市新屋區永安國中原面臨少子化，今年轉型為實驗中學，新生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。