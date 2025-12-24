半世紀零時差 台中曉明女中6旬校友與學妹校慶聯演

快訊

中央社／ 台中24日電
曉明女中畢業校友返校與學妹同台表演，第16屆校友呂幸美（中）為活動召集人，最高齡校友為74歲的傅蒨雯（右），她們感動再次完成演出。圖／中央社
曉明女中70名畢業校友重組鼓號樂隊，年逾60歲的「學姊」們密集練習，今天62週年校慶和14歲學妹們管旗隊演出，優雅腳步與青春鼓聲登上紅土操場，相差半世紀的校友同台獻藝。

70名曉明女中畢業校友返校，在62週年校慶活動，與逾百名在校學妹組成的管旗隊同台演出。悠揚的鼓號樂音聲響起，身穿儀隊制服、腳踩白色高跟長靴的畢業學姊，優雅踏步進場。由學妹組成的管旗隊接續表演，旗幟飄揚、鼓聲隆隆。

負責召集此次活動的是第16屆的校友呂幸美，她說，50週年校慶時曾號召重組鼓號樂隊，完成不可能任務，感動許多人。60週年時，畢業學姊與在校學妹演出音樂會，再度萌生將曉明女中最早的鼓號樂隊與後來轉型的管旗隊，結合演出。

呂幸美展開召集，海外校友紛紛返校，來自美國、新加坡、香港等地，「學姊們」齊聚一堂，再度重拾樂器展開練習，有些人身材保持不錯，但有些人衣服穿不下，把握時間瘦身。

第8屆校友傅蒨雯表示，近10年來沒穿過這麼高的鞋子，一週平均練習2至3天，練習超過3小時，結束後得進行小小復健。她說，這次演出具有承先啟後的意義，她試著找回50年前出隊的心情。

呂幸美提到團練所遇困難，她說，鼓號隊手是穿高跟長靴，管旗隊則是平底鞋，一個踏步走、一個滑步前行，學姊們都年逾50歲，學妹的速度非常快，「今天的表演是最棒的一次」。傅蒨雯笑說，以往是背大鼓，現在無力承受，所以改為耍棒。她只要保持優雅，不要摔倒就可以了。

學姊多年後仍寶刀未老、優雅登場，場邊學妹高呼「學姊好棒！」管旗隊指揮林姸蓉說，「學姊們展現的是『精神』，我們則是努力演出」。有學妹表示，彼此對音樂的熱忱都是一樣的，要將這份情傳承下去。

校長劉美嘉表示，此次表演橫跨第8屆到第60屆，其中有母女檔也有姐妹檔。校友們展現凝聚力，將校園打造成「一個家」。

曉明女中畢業校友重組鼓號樂隊，在62週年校慶返校演出，場外學妹高呼「學姊好棒」。圖／中央社
曉明女中管旗隊在校慶演出，搭配隆隆鼓聲，用力揮舞旗幟，在紅土操場上展現青春活力。圖／中央社
