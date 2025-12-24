義民高中學生赴日交流 沉浸式學習提升跨文化溝通力

快訊

中央社／ 新竹縣24日電
新竹縣義民高中師生日前赴日本拜訪姊妹校千種高校與關西學院高等部，透過生活互動深化文化理解。（義民高中提供）中央社
新竹縣義民高中今天表示，日前帶領學生前往日本拜訪姊妹校千種高校與關西學院高等部，讓學生進入班級交流，也學習茶道文化體驗在地生活，藉由沉浸式學習培養跨文化溝通力。

義民高中今天透過新聞資料指出，為深化國際教育交流，日前學校帶隊學生拜訪日本千種高校，讓義民學生實際走入日本校園，並與千種高校學生互動。

義民高中表示，一年級學生透過紙牌遊戲與日本學生交流，二年級學生進行摺紙鶴製作並學習基礎日語，三年級學生則體驗紙相撲、劍玉等日本傳統遊戲，透過遊戲設計打破語言隔閡，促進彼此互動。

義民高中說，交流活動並安排學生前往茶道教室體驗日本茶道文化，透過品嘗茶飲與和菓子，認識日本重視禮儀與細節的文化特質。

義民高中指出，除校園交流外，行程也規畫寄宿家庭體驗，讓學生實際走入日本農村生活，感受當地家庭日常與田園環境，並透過生活互動深化文化理解。

日本 校園 新竹

