義民高中學生赴日交流 沉浸式學習提升跨文化溝通力
新竹縣義民高中今天表示，日前帶領學生前往日本拜訪姊妹校千種高校與關西學院高等部，讓學生進入班級交流，也學習茶道文化體驗在地生活，藉由沉浸式學習培養跨文化溝通力。
義民高中今天透過新聞資料指出，為深化國際教育交流，日前學校帶隊學生拜訪日本千種高校，讓義民學生實際走入日本校園，並與千種高校學生互動。
義民高中表示，一年級學生透過紙牌遊戲與日本學生交流，二年級學生進行摺紙鶴製作並學習基礎日語，三年級學生則體驗紙相撲、劍玉等日本傳統遊戲，透過遊戲設計打破語言隔閡，促進彼此互動。
義民高中說，交流活動並安排學生前往茶道教室體驗日本茶道文化，透過品嘗茶飲與和菓子，認識日本重視禮儀與細節的文化特質。
義民高中指出，除校園交流外，行程也規畫寄宿家庭體驗，讓學生實際走入日本農村生活，感受當地家庭日常與田園環境，並透過生活互動深化文化理解。
