舊校服變身花布耶誕樹 嘉市小學生用行動實踐減廢助人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
減廢不浪費走出課本，嘉市文雅國小學生縫製耶誕樹助人過節。圖／文雅國小提供
減廢不浪費走出課本，嘉市文雅國小學生縫製耶誕樹助人過節。圖／文雅國小提供

迎接耶誕節嘉義市文雅國小六年級學生將課程主題「減廢不浪費」化為實際行動，回收舊校服重新設計，親手縫製成一棵棵花布耶誕樹，未來結合義賣活動幫助需要幫助的人。校長黃金木表示，孩子以創意實踐永續與關懷，讓節慶祝福轉化為溫暖社會的力量。

⭐2025總回顧

課程結合永續發展目標（SDGs），學生先觀察校服布料的紋理與花色，再依特性裁剪、縫製、填充與修飾，將原本可能被丟棄的衣物轉化為節慶裝飾。製作過程中，教師從旁引導，多名志工媽媽進入教室協助穿針引線與造型固定，陪伴學生完成作品，也讓孩子在實作中培養耐心與合作能力。

完成的花布耶誕樹因布料來源不同，造型與色彩各具特色，整齊擺放後彷彿形成一片溫暖小森林。學生杜薇朵與吳稚宸都提到，從不熟悉針線到完成作品，過程雖然辛苦，卻學會珍惜資源與樂於助人。

指導老師戴淑婷指出，課程結合節慶情境、永續議題與家長志工參與，讓抽象的SDGs概念轉化為具體行動。校方也規畫後續花布耶誕樹義賣，呼應減少不平等與永續社區理念，讓學生的學習持續擴散善意。

從舊校服到耶誕祝福，嘉義市文雅國小孩子實踐SDGs行動學習。圖／文雅國小提供
從舊校服到耶誕祝福，嘉義市文雅國小孩子實踐SDGs行動學習。圖／文雅國小提供
一針一線縫出永續與愛，嘉義市文雅國小六年級打造花布耶誕樹。圖／文雅國小提供
一針一線縫出永續與愛，嘉義市文雅國小六年級打造花布耶誕樹。圖／文雅國小提供

永續 義賣 嘉義 耶誕節

