新北校園割頸案案凶手刑期惹議 國教盟籲設透明依據
新北校園命案二審判行凶少年12年、少女11年徒刑，與死者父母預期差距不小，引發社會熱議。國教行動聯盟今天呼籲，少年重大暴力事件量刑應比照刑事案件，建立透明的判斷依據。
民國112年12月25日，新北某國中學生遭另一名學生以彈簧刀刺死，引起社會關注。法院一審判少年9年、少女8年徒刑；二審加重判少年12年、少女11年徒刑。但死者父母昨天在法庭外受訪，聲淚俱下控訴判刑過輕，離預期判刑30年有不小差距。
國教行動聯盟理事長王瀚陽今天受訪表示，爭議不在刑期輕重，而在缺乏一套足以說明、對照、反覆檢核的量刑與處遇判斷架構。
王瀚陽表示，少年事件處理法雖以保護、教化為核心，與一般刑事案件處理模式不同，但當案件已涉及致命或高度暴力行為，對被害人、家庭與社會造成的影響，實質上與重大刑事案件無異。
國教盟今天發布的新聞稿中，呼籲比照一般刑事案件訂定的「刑事案件量刑及定執行刑參考要點」，綜合考量犯罪動機、手段、結果嚴重性、被害影響、再犯可能性、行為人身心狀況及矯治可能性等因素量刑。
國教盟並呼籲，法院在不揭露個資、不違反少年保護原則的前提下，應清楚說明量刑與調整的核心考量，讓社會知道「依據是什麼」，而非只是「結果」。
