快訊

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

醉吻富三代人夫 夏宇禾道歉酒後亂性：尊重婚姻「對他沒想法」

張文隨機殺人釀4死 王世堅怒嗆廢死「假仁假義」：不服的人請移民

聽新聞
0:00 / 0:00

新北校園割頸案案凶手刑期惹議 國教盟籲設透明依據

中央社／ 台北24日電
新北市國中割頸案受害楊姓學生的父母。圖／聯合報系資料照片
新北市國中割頸案受害楊姓學生的父母。圖／聯合報系資料照片

新北校園命案二審判行凶少年12年、少女11年徒刑，與死者父母預期差距不小，引發社會熱議。國教行動聯盟今天呼籲，少年重大暴力事件量刑應比照刑事案件，建立透明的判斷依據。

⭐2025總回顧

民國112年12月25日，新北某國中學生遭另一名學生以彈簧刀刺死，引起社會關注。法院一審判少年9年、少女8年徒刑；二審加重判少年12年、少女11年徒刑。但死者父母昨天在法庭外受訪，聲淚俱下控訴判刑過輕，離預期判刑30年有不小差距。

國教行動聯盟理事長王瀚陽今天受訪表示，爭議不在刑期輕重，而在缺乏一套足以說明、對照、反覆檢核的量刑與處遇判斷架構。

王瀚陽表示，少年事件處理法雖以保護、教化為核心，與一般刑事案件處理模式不同，但當案件已涉及致命或高度暴力行為，對被害人、家庭與社會造成的影響，實質上與重大刑事案件無異。

國教盟今天發布的新聞稿中，呼籲比照一般刑事案件訂定的「刑事案件量刑及定執行刑參考要點」，綜合考量犯罪動機、手段、結果嚴重性、被害影響、再犯可能性、行為人身心狀況及矯治可能性等因素量刑。

國教盟並呼籲，法院在不揭露個資、不違反少年保護原則的前提下，應清楚說明量刑與調整的核心考量，讓社會知道「依據是什麼」，而非只是「結果」。

父母 新北 命案

延伸閱讀

新北消保官購買7件飲料保溫杯墊送檢…竟只有1件完全合格

新北跨年淡江大橋煙火秀 市府分享10處最佳觀賞點

國中生割喉案判決引議 侯：應重新檢視未成年犯罪量刑

「閃耀新北1314跨河煙火」淡水、八里10大最佳觀賞點 35,520發煙火點亮淡江大橋 橋河共演迎接2026！

相關新聞

新北校園割頸案案凶手刑期惹議 國教盟籲設透明依據

新北校園命案二審判行凶少年12年、少女11年徒刑，與死者父母預期差距不小，引發社會熱議。國教行動聯盟今天呼籲，少年重大暴...

紅藜上太空再返鄉！台東孩子種出第一代太空作物

歷經7個月在國際太空站漂流的紅藜種子，今年終於回到故鄉台東，落腳在達仁鄉土坂vusam文化實驗小學的校園裡。從無重力的太...

影／超可愛！建國實小8百多萬天文台化身「大雪人」迎耶誕

超可愛的！屏東縣建國實驗小學校園有座價值8百多萬元天文台，在師生與家長們巧思下，天文台化身為大雪人，桌巾彩帶成為大雪人的...

校校有特色 桃竹實驗學校招生翻漲

隨著實驗教育三法上路，不少縣市紛紛推展實驗教育為地方注入活水，桃園市新屋區永安國中原面臨少子化，今年轉型為實驗中學，新生...

陽明交大當盟友 苗栗實中有著落

苗栗縣政府爭取在苗北地區設置科學園區苗栗實驗中學，因大矽谷計畫尚未確定而卡關，前天轉而與國立陽明交通大學簽約，宣布將攜手...

歡慶聖誕節 汐止區秀峰國小學童穿堂快閃散播快樂

聖誕節到了，今(23)日汐止區秀峰國小與家長會合作，特別安排了聖誕穿堂快閃活動，不但有幼稚園小朋友帶來可愛的唱歌跳舞表演，中間下課時間，還有國樂團、直笛團、合唱團的演出，值得一提的是，家長會總動員，打扮成超級瑪利歐、公主、以及聖誕老公公發送聖誕禮物，校園好歡樂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。