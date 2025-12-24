紅藜上太空再返鄉！台東孩子種出第一代太空作物
歷經7個月在國際太空站漂流的紅藜種子，今年終於回到故鄉台東，落腳在達仁鄉土坂vusam文化實驗小學的校園裡。從無重力的太空，到孩子腳下的黑色土地，這段跨越天地的旅程，在今年9月迎來第一批成果，成功收成約20克的「第一代太空紅藜」。縣府今舉辦「黑盒子．紅寶石」太空紅藜種子頒贈記者會，見證這顆來自宇宙的種子，在原鄉生根發芽。
國家太空中心副主任余憲政說明，這批紅藜種子源自達仁鄉土坂部落，2020年底搭乘日本「亞洲種子送上太空計畫」，與多國作物一同進入太空站停留7個月，2021年返抵地球後，交回部落與學校。今年4月，師生親手播種，太空任務正式轉為校園實驗。孩子們每天量高度、拍照片、寫觀察日誌，一邊記錄數據，一邊抬頭想像它曾經看過的星空。
記者會現場，邀請紅藜吳正忠（魯瓦）與其家族帶來傳統舞蹈及歌謠，讚頌紅藜歷史的一刻，太空紅藜種子也正式交到縣府手中。縣長饒慶鈴表示，紅藜從原鄉出發、飛向宇宙，再回到孩子手裡，象徵文化、科學與土地的連結正在發生。未來縣府也將持續推動太空教育與紅藜產業應用，讓臺東的故事，不只仰望星空，也深深扎根土地。
「每天都很期待它長高，感覺是在照顧一個從宇宙回來的朋友。」參與種植的學生笑著說。另一名孩子則說，第一次看到紅藜結穗時，心裡有一種說不出的驕傲，「原來我們真的可以把太空的東西，種在自己的土地上」。
據了解，1980年起，美國太空總署就將藜麥作物指定為太空人進行長途太空任務時的必備存糧，肯定了紅藜的高營養價值。
