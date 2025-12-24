快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

紅藜上太空再返鄉！台東孩子種出第一代太空作物

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府今舉辦「黑盒子．紅寶石」太空紅藜種子頒贈記者會，見證這顆來自宇宙的種子，在原鄉生根發芽。記者尤聰光／攝影
台東縣政府今舉辦「黑盒子．紅寶石」太空紅藜種子頒贈記者會，見證這顆來自宇宙的種子，在原鄉生根發芽。記者尤聰光／攝影

歷經7個月在國際太空站漂流的紅藜種子，今年終於回到故鄉台東，落腳在達仁鄉土坂vusam文化實驗小學校園裡。從無重力的太空，到孩子腳下的黑色土地，這段跨越天地的旅程，在今年9月迎來第一批成果，成功收成約20克的「第一代太空紅藜」。縣府今舉辦「黑盒子．紅寶石」太空紅藜種子頒贈記者會，見證這顆來自宇宙的種子，在原鄉生根發芽。

⭐2025總回顧

國家太空中心副主任余憲政說明，這批紅藜種子源自達仁鄉土坂部落，2020年底搭乘日本「亞洲種子送上太空計畫」，與多國作物一同進入太空站停留7個月，2021年返抵地球後，交回部落與學校。今年4月，師生親手播種，太空任務正式轉為校園實驗。孩子們每天量高度、拍照片、寫觀察日誌，一邊記錄數據，一邊抬頭想像它曾經看過的星空。

記者會現場，邀請紅藜吳正忠（魯瓦）與其家族帶來傳統舞蹈及歌謠，讚頌紅藜歷史的一刻，太空紅藜種子也正式交到縣府手中。縣長饒慶鈴表示，紅藜從原鄉出發、飛向宇宙，再回到孩子手裡，象徵文化、科學與土地的連結正在發生。未來縣府也將持續推動太空教育與紅藜產業應用，讓臺東的故事，不只仰望星空，也深深扎根土地。

「每天都很期待它長高，感覺是在照顧一個從宇宙回來的朋友。」參與種植的學生笑著說。另一名孩子則說，第一次看到紅藜結穗時，心裡有一種說不出的驕傲，「原來我們真的可以把太空的東西，種在自己的土地上」。

據了解，1980年起，美國太空總署就將藜麥作物指定為太空人進行長途太空任務時的必備存糧，肯定了紅藜的高營養價值。

參與太空紅藜種子栽種的土坂國小孩子，開心的展示成果。記者尤聰光／攝影
參與太空紅藜種子栽種的土坂國小孩子，開心的展示成果。記者尤聰光／攝影
紅藜吳正忠（右）與其家族帶來傳統舞蹈及歌謠，讚頌紅藜歷史的一刻。記者尤聰光／攝影
紅藜吳正忠（右）與其家族帶來傳統舞蹈及歌謠，讚頌紅藜歷史的一刻。記者尤聰光／攝影
歷經7個月在國際太空站漂流的台灣紅藜種子，今年4月終於回到故鄉台東，並發芽收成。記者尤聰光／攝影
歷經7個月在國際太空站漂流的台灣紅藜種子，今年4月終於回到故鄉台東，並發芽收成。記者尤聰光／攝影

太空人 宇宙 台東 小學 校園 實驗教育

延伸閱讀

就市論勢／光通訊、矽光子 聚焦

南韓首枚民營商業火箭3度延宕終發射 升空失利墜毀

嘉義市明年公告土地現值、地價評定通過 「地王」蟬聯現值曝光

俄羅斯疑研發新型反衛星武器 瞄準星鏈衛星群

相關新聞

影／超可愛！建國實小8百多萬天文台化身「大雪人」迎耶誕

超可愛的！屏東縣建國實驗小學校園有座價值8百多萬元天文台，在師生與家長們巧思下，天文台化身為大雪人，桌巾彩帶成為大雪人的...

紅藜上太空再返鄉！台東孩子種出第一代太空作物

歷經7個月在國際太空站漂流的紅藜種子，今年終於回到故鄉台東，落腳在達仁鄉土坂vusam文化實驗小學的校園裡。從無重力的太...

校校有特色 桃竹實驗學校招生翻漲

隨著實驗教育三法上路，不少縣市紛紛推展實驗教育為地方注入活水，桃園市新屋區永安國中原面臨少子化，今年轉型為實驗中學，新生...

陽明交大當盟友 苗栗實中有著落

苗栗縣政府爭取在苗北地區設置科學園區苗栗實驗中學，因大矽谷計畫尚未確定而卡關，前天轉而與國立陽明交通大學簽約，宣布將攜手...

歡慶聖誕節 汐止區秀峰國小學童穿堂快閃散播快樂

聖誕節到了，今(23)日汐止區秀峰國小與家長會合作，特別安排了聖誕穿堂快閃活動，不但有幼稚園小朋友帶來可愛的唱歌跳舞表演，中間下課時間，還有國樂團、直笛團、合唱團的演出，值得一提的是，家長會總動員，打扮成超級瑪利歐、公主、以及聖誕老公公發送聖誕禮物，校園好歡樂。

「最溫馨的感覺」自己也有能力送禮物 台南安慶國小特教生手作耶誕蛋糕

台南市安慶國小特教班學生今天由老師、家長及志工陪伴，步行到台江文化中心，在烘焙老師陳憲弘的指導，家長、老師參與下，完成手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。