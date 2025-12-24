高雄阿蓮國中畢業攝影展 記錄青春與表演藝術

快訊

中央社／ 高雄24日電

高雄市阿蓮國中畢業攝影展今年邁入第8年，學生以鏡頭記錄表演藝術課程的舞蹈、戲劇與肢體創作。校方表示，「青春紀錄」攝影展不只是成果發表，更是學生集體合作的重要記憶。

阿蓮國中今天透過新聞稿表示，校內畢業攝影展已成傳統，今年主題「表演新視界8～青春紀錄」，完整呈現9年級學生3年來在藝術與科技上的學習成果。學生從拍攝企劃、模特演出、現場取景、數位修圖、版面設計、策展規劃到導覽解說等皆親力親為。

校方表示，攝影展由藝術、科技領域教師群及阿蓮自造教育及科技中心共同指導學生，透過攝影構圖、光影掌握與數位後製技術，將舞台表演轉化為一張張充滿情感溫度的影像紀錄。

各畢業班學生更組成導覽團隊，在展覽期間親自為學弟妹、師長與來賓介紹作品故事，讓觀展者不只是看看照片，更能感受到每張影像背後的故事。

學生林子涵說，這次攝影展，在克服拍攝中各種困難與爭吵，不僅學會技巧，也讓同學間的感情更緊密；學生陳品臻認為，這次攝影展雖歷經靈感枯竭與繁重布置等種種挑戰，但在班上團結合作下最終順利完成。

校方說明，此次3款展覽海報皆由學生參與創作與討論，展現出青春世代對「自我、團隊與未來」的多元詮釋，也象徵阿蓮國中在藝術教育中不斷推動「讓孩子成為創作者，而非只是學習者」的教育理念。

阿蓮國中校長盧彥勳表示，每年阿蓮國中「表演新視界」系列展覽，已是師生及社區期待的活動，攝影展讓孩子在升學壓力之外，仍能為自己留下最真實、最燦爛的一段青春畫面，也讓藝術、科技與美感真正走進學生的生命之中。

