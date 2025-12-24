快訊

影／超可愛！建國實小8百多萬天文台化身「大雪人」迎耶誕

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市建國實驗小學的獵戶座天文台在老師與家長們的創意發想下，化身為大雪人。圖／建國實驗小學提供
屏東市建國實驗小學的獵戶座天文台在老師與家長們的創意發想下，化身為大雪人。圖／建國實驗小學提供

超可愛的！屏東縣建國實驗小學校園有座價值8百多萬元天文台，在師生與家長們巧思下，天文台化身為大雪人，桌巾彩帶成為大雪人的圍巾、眼睛是黑色瓦愣紙，鼻子是交通錐，不下雪的屏東也能堆出巨大雪人，充滿驚喜。

校長温昇泓說，校園內天文台是「獵戶座天文台」由波蘭製5.5公尺圓頂，義大利製高精度赤道儀與德國18吋望遠鏡等專業設備打造，是目前全國高中職以下校園最大圓頂與望遠鏡的天文台。

「獵戶座天文台」能遠端操控和即時拍攝，提供其他縣市甚至其他國家天文愛好者作遠距觀測，讓不同時區天文台透過結盟互惠方式分享星象風貌，在此可以一睹全球星象的風采。

隨著年末到來，「心意夠誠，耶誕老公公都能實現大家願望，讓南國也能出現白色奇蹟」，温昇泓說，建國實驗3.0「創想學季」，交給孩子們，透過「對話」與「討論」，引導、激發腦中「創想」，「動手做」可以讓腦中的想法化為具體，創造更多「價值」。

在老師們與家長討論下，搭配創意、巧思，温昇泓說，讓不下雪的屏東，堆出巨大雪人，讓耶誕氣息瞬間滿溢。大雪人的圍巾是用桌巾彩帶，眼睛是黑色愣紙、鼻子是交通錐，由老師們與家長們一起合力製作。

學校也在天文台大雪人底下搭配課程，温昇泓說，「孩子們用英語認識耶誕，也讓教育與節慶自然相遇。」

另外，天文台大雪人還有個驚喜，天文台會轉動，轉一圈約3分鐘，遠遠看就像大雪人在轉頭」，温昇泓說，大雪人轉頭不是一直開啟，搭配校園課程活動才會「轉頭」，天文台大大雪人預計維持到學期結束，「歡迎大家來找大雪人打卡哦！」

屏東市建國實驗小學的獵戶座天文台在老師與家長們的創意發想下，化身為大雪人，也搭配課程大雪人前方上課，讓教育與節慶自然相遇。圖／建國實驗小學提供
屏東市建國實驗小學的獵戶座天文台在老師與家長們的創意發想下，化身為大雪人，也搭配課程大雪人前方上課，讓教育與節慶自然相遇。圖／建國實驗小學提供
屏東市建國實驗小學的獵戶座天文台在老師與家長們的創意發想下，化身為大雪人，也搭配課程大雪人前方上課，讓教育與節慶自然相遇。圖／建國實驗小學提供
屏東市建國實驗小學的獵戶座天文台在老師與家長們的創意發想下，化身為大雪人，也搭配課程大雪人前方上課，讓教育與節慶自然相遇。圖／建國實驗小學提供
屏東市建國實驗小學的獵戶座天文台在老師與家長們的創意發想下，化身為大雪人，也搭配課程大雪人前方上課，讓教育與節慶自然相遇。圖／建國實驗小學提供
屏東市建國實驗小學的獵戶座天文台在老師與家長們的創意發想下，化身為大雪人，也搭配課程大雪人前方上課，讓教育與節慶自然相遇。圖／建國實驗小學提供

