影／有如抓住一根浮木！苗栗與陽交大合作在後龍推動實驗教育盼雙贏

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布在苗栗後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」，校地面積約3.35公頃，其中部分土地多年前曾鋪設水泥鋪面。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布在苗栗後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」，校地面積約3.35公頃，其中部分土地多年前曾鋪設水泥鋪面。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府12月22日與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布於後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」進修推廣學院，推動高等教育發展與產學合作，之後將再成立實驗中學，並往下延伸到國民教育，預計2028年9月開學。

⭐2025總回顧

苗栗縣政府先前爭取國科會在竹南、頭份等「苗北地區」設置科學園區苗栗實驗中學，並為此提供在縣立大同高中對面約9公頃校地，除解決頭份、竹南兩地國中新生「爆滿」困擾，同時讓苗栗擁有一所如同新竹實中的優質明星高中，讓縣內學業優秀子弟能「就近入學」。

縣府教育處指出，縣府與陽交大合作在苗栗後龍高鐵特定區開辦大學學院及「實驗教育」，但原先規畫在竹南爭取設置苗栗科學實中的計畫「不會放棄」，國科會認為大矽谷的園區還未確定，要等劃定後再考慮苗栗設實中的需求及校地位置，按此流程至少要10年，苗栗縣迫切需要一所優質實驗高中，與陽交大合作可創造雙贏。另外，縣府在苗北爭取科學實中的計畫，由於頭份、竹南不斷高速發展，在竹南或頭份爭取設立實中的計畫，仍會持續推動。

苗栗縣家長協會理事長邱春彬表示，竹竹苗地區的優質明星高中都在新竹縣市，讓人感覺苗栗的高中永遠是二、三線學校，甚至還傳出竹竹苗入推會曾想將國中會考要改為「竹竹區」，這說法對苗栗人是很大的傷害，國科會目前對於苗栗爭設科學實中抱著「還不是時候」的態度，但反觀屏東、嘉義連科學園區都沒有，就已先設立實中，實在說不過去。

他指出，苗栗或許是偏藍的縣市，但教育應不分藍綠，苗栗現今沒有優質的明星高中，許多成績好的學生都要往新竹跑，縣內優秀學子不斷流失，也不符合教育部就近入學的政策，苗栗與陽交大合作開辦實驗教育，縣府這幾年一直積極爭取苗栗科學實中，但至少要等待10年，中央不支持的態度，讓苗栗的家長和縣府都感無奈，現在能與新竹的頂大合作推動實驗教育，讓縣府有如「在水中抓住一根浮木」，先抓住機會打造並帶動優質中學的發展；苗栗苗北地區人口占了全縣六成，且持續快速發展，在竹南、頭份設一所優質高中的目標仍是多數苗北家長的心願。

苗栗縣政府與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布在苗栗後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」，校地面積約3.35公頃，其中部分土地多年前曾鋪設水泥鋪面。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布在苗栗後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」，校地面積約3.35公頃，其中部分土地多年前曾鋪設水泥鋪面。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布在苗栗後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」，校地面積約3.35公頃，其中部分土地多年前曾鋪設水泥鋪面。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布在苗栗後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」，校地面積約3.35公頃，其中部分土地多年前曾鋪設水泥鋪面。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布在苗栗後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」，校地面積約3.35公頃，其中部分土地多年前曾鋪設水泥鋪面。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布在苗栗後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」，校地面積約3.35公頃，其中部分土地多年前曾鋪設水泥鋪面。記者胡蓬生／攝影

科學園區 頭份 新竹

延伸閱讀

蕭煌奇自曝演出糗事 上完廁所拉鍊沒拉被觀眾提醒

北捷隨機殺人案震驚社會 苗栗檢警調成立應變小組從速從嚴防恐攻

明變天！ 入冬第2波大陸冷氣團最冷時間曝

苗栗科學實中卡關 鍾東錦今「轉彎」與陽明交大簽合作協議

相關新聞

校校有特色 桃竹實驗學校招生翻漲

隨著實驗教育三法上路，不少縣市紛紛推展實驗教育為地方注入活水，桃園市新屋區永安國中原面臨少子化，今年轉型為實驗中學，新生...

陽明交大當盟友 苗栗實中有著落

苗栗縣政府爭取在苗北地區設置科學園區苗栗實驗中學，因大矽谷計畫尚未確定而卡關，前天轉而與國立陽明交通大學簽約，宣布將攜手...

影／有如抓住一根浮木！苗栗與陽交大合作在後龍推動實驗教育盼雙贏

苗栗縣政府12月22日與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布於後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」進修推廣學院，推...

歡慶聖誕節 汐止區秀峰國小學童穿堂快閃散播快樂

聖誕節到了，今(23)日汐止區秀峰國小與家長會合作，特別安排了聖誕穿堂快閃活動，不但有幼稚園小朋友帶來可愛的唱歌跳舞表演，中間下課時間，還有國樂團、直笛團、合唱團的演出，值得一提的是，家長會總動員，打扮成超級瑪利歐、公主、以及聖誕老公公發送聖誕禮物，校園好歡樂。

「最溫馨的感覺」自己也有能力送禮物 台南安慶國小特教生手作耶誕蛋糕

台南市安慶國小特教班學生今天由老師、家長及志工陪伴，步行到台江文化中心，在烘焙老師陳憲弘的指導，家長、老師參與下，完成手...

日本高校生回訪國立溪湖高中 溪高學生：日本學生溫柔有禮

國立溪湖高中一連兩年與日本橫濱新榮高校交流，新榮高校10名師生今回訪溪高，入班上課1小時，台、日學生透過簡單英語會話自我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。