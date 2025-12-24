影／有如抓住一根浮木！苗栗與陽交大合作在後龍推動實驗教育盼雙贏

苗栗縣政府12月22日與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布於後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」進修推廣學院，推動高等教育發展與產學合作，之後將再成立實驗中學，並往下延伸到國民教育，預計2028年9月開學。

苗栗縣政府先前爭取國科會在竹南、頭份等「苗北地區」設置科學園區苗栗實驗中學，並為此提供在縣立大同高中對面約9公頃校地，除解決頭份、竹南兩地國中新生「爆滿」困擾，同時讓苗栗擁有一所如同新竹實中的優質明星高中，讓縣內學業優秀子弟能「就近入學」。

縣府教育處指出，縣府與陽交大合作在苗栗後龍高鐵特定區開辦大學學院及「實驗教育」，但原先規畫在竹南爭取設置苗栗科學實中的計畫「不會放棄」，國科會認為大矽谷的園區還未確定，要等劃定後再考慮苗栗設實中的需求及校地位置，按此流程至少要10年，苗栗縣迫切需要一所優質實驗高中，與陽交大合作可創造雙贏。另外，縣府在苗北爭取科學實中的計畫，由於頭份、竹南不斷高速發展，在竹南或頭份爭取設立實中的計畫，仍會持續推動。

苗栗縣家長協會理事長邱春彬表示，竹竹苗地區的優質明星高中都在新竹縣市，讓人感覺苗栗的高中永遠是二、三線學校，甚至還傳出竹竹苗入推會曾想將國中會考要改為「竹竹區」，這說法對苗栗人是很大的傷害，國科會目前對於苗栗爭設科學實中抱著「還不是時候」的態度，但反觀屏東、嘉義連科學園區都沒有，就已先設立實中，實在說不過去。

他指出，苗栗或許是偏藍的縣市，但教育應不分藍綠，苗栗現今沒有優質的明星高中，許多成績好的學生都要往新竹跑，縣內優秀學子不斷流失，也不符合教育部就近入學的政策，苗栗與陽交大合作開辦實驗教育，縣府這幾年一直積極爭取苗栗科學實中，但至少要等待10年，中央不支持的態度，讓苗栗的家長和縣府都感無奈，現在能與新竹的頂大合作推動實驗教育，讓縣府有如「在水中抓住一根浮木」，先抓住機會打造並帶動優質中學的發展；苗栗苗北地區人口占了全縣六成，且持續快速發展，在竹南、頭份設一所優質高中的目標仍是多數苗北家長的心願。 苗栗縣政府與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布在苗栗後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」，校地面積約3.35公頃，其中部分土地多年前曾鋪設水泥鋪面。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣政府與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布在苗栗後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」，校地面積約3.35公頃，其中部分土地多年前曾鋪設水泥鋪面。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣政府與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布在苗栗後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」，校地面積約3.35公頃，其中部分土地多年前曾鋪設水泥鋪面。記者胡蓬生／攝影

商品推薦