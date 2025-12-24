快訊

史上首宗 駭客用簡訊聯絡現代汽車車主 部分車主個資恐外洩

陽明交大當盟友 苗栗實中有著落

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐范榮達／苗栗報導
苗栗縣政府與國立陽明交通大學簽署合作協議，宣布在苗栗後龍高鐵特定區新港高中預定地設置「苗栗校區」，其中部分土地多年前曾鋪設水泥鋪面。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府爭取在苗北地區設置科學園區苗栗實驗中學，因大矽谷計畫尚未確定而卡關，前天轉而與國立陽明交通大學簽約，宣布將攜手在後龍高鐵特定區內設置進修推廣學院，之後計畫成立實驗中學。有家長團體代表樂見「抓到浮木」，但仍盼苗北能有優質高中設校。

⭐2025總回顧

苗縣府指出，陽明交大苗栗校區進修推廣學院案總投資3.1億元，縣府無償撥用後龍高鐵特區內原新港高中預定地約3.35公頃給陽明交大，並出資整地與公共設施、打造4層樓校區核心建築「知行學院」；陽明交大則添購教學設備與體育設施與負責招生，共同推動培育在地AI、半導體產業人才。

陽明交通大學指出，苗栗校區進修推廣學院預計2028年9月開學，以跨領域人工智慧整合為主題，設置高科技、金融、半導體3個組別，發展「第二學士」；若作業時程來得及，將同時開辦「實驗中學」，未來後龍高鐵特區造鎮成功，也會開辦幼兒園、國小、國中，提供完整的國民教育資源。

縣長鍾東錦在簽合作協議前相當保密，如今雙方合作檯面化後，他強調這不只是頂大校區而已，而是改變苗栗未來的大計畫，苗栗要邁向智慧教育和產業創新時代，期盼透過合作，邀請陽明交大到苗栗設置中型醫院。

苗栗縣家長協會理事長邱春彬說，竹竹苗的優質明星高中都在新竹，苗栗優秀學子不斷流失，也不符合教育部就近入學的政策；縣府與陽明交大合作如「在水中抓住浮木」，先抓住機會，盼能帶動優質中學發展。

不過，邱春彬認為，苗北地區人口占全縣6成，持續快速發展，多數苗北家長仍希望爭取優質高中設校。

苗栗縣教育處表示，縣府規畫在竹南設置科學園區苗栗實驗中學，此計畫「不會放棄」，因國科會認為大矽谷的園區還未確定，要等畫定後才能考慮，依流程至少要等10年，縣府會持續推動，但苗栗縣迫切需要優質實驗高中，與陽明交大合作可創造雙贏。

陽明交大 苗栗縣 科學園區 鍾東錦

