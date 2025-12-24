校校有特色 實驗學校招生翻漲

隨著實驗教育三法上路，不少縣市紛紛推展實驗教育為地方注入活水，桃園市新屋區永安國中原面臨少子化，今年轉型為實驗中學，新生逆勢翻倍成長；新竹縣市迎合科技城需求，竹市開辦數位實驗高中導入美加雙聯課程，竹縣公辦實驗高中明年招生，也將主打雙語國際教育。

桃園市教育局指出，實驗教育分為非學校與學校型態2類，桃園非學實驗教育團體與機構共15處、學生數490人，學校型態則有4校包含復興區羅浮國小、光華國小、長興國小及新屋永安實驗中學，115學年度還會有巴崚國小、華德福實驗高級中等學校（附設國中、小部）轉型上路。

其中，永安國中原本面臨少子化與學生外流，114學年成為實驗學校，設計「生活實踐、文化深耕、環境探索、永續關懷」等4大主題課程，今年招收7年級新生53人，比轉型前多近2倍。

永安實中校長古如毓說，學校座落具海客文化風情的沿海偏鄉，因此將海客文化、海洋永續、地方人文與環境教育融入校本課程，轉型至今，有感孩子「說」的能力變強，更能表達想法。

新竹市數位實驗高中是非六都地區第1所數位實驗高中，114學年度首屆招收48名新生。竹市教育處指出，該校是數位教學優先的創新型態高中，採實體與線上混成的教學模式，配合108課綱將高中國、英、數列為必修，其他科目則由學生選修，同時也開辦美國與加拿大的雙聯課程。

新竹縣政府為解決116學年度高中不足問題，已動土在竹北新建縣立實驗高中，預計115學年招生，學校定位為「拔尖型高中」，以雙語國際教育為主、資訊科學、人文醫學為課程發展主軸，並有大學端學術及師資等資源挹注，首屆新生將招4班80人，全校招收額滿為12班240人。

