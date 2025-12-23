歡慶聖誕節 汐止區秀峰國小學童穿堂快閃散播快樂

聖誕節到了，今(23)日汐止區秀峰國小與家長會合作，特別安排了聖誕穿堂快閃活動，不但有幼稚園小朋友帶來可愛的唱歌跳舞表演，中間下課時間，還有國樂團、直笛團、合唱團的演出，值得一提的是，家長會總動員，打扮成超級瑪利歐、公主、以及聖誕老公公發送聖誕禮物，校園好歡樂。

一走進穿堂，充滿聖誕節的歡樂氣氛，聽著聖誕歌，小朋友開心唱唱跳跳，可愛的模樣，讓今年的聖誕節變的更熱鬧，秀峰國小與家長會合作，舉辦聖誕節慶祝活動，其中附設幼稚園的小朋友，換裝變成白雪公主、蝙幅俠、或是打扮成耶誕樹等等，又唱又跳，可愛的模樣，讓校園充滿歡樂，而大人也不遑多讓，家長會動員一起變裝，有大大的超級瑪利歐團隊，以及公主，當然，聖誕節不能少的聖誕老公公、老婆婆，一起同樂，也一一發送聖誕禮物。

秀峰國小家長會長鍾宛茹提到，秀峰國小每年都會舉辦聖誕活動，家長會把愛傳遞到每一班、每個小孩身上，今年特別做了很多的打扮，希望讓小朋友感受到快樂又溫馨的一天。

秀峰國小校長戴雲卿表示，在聖誕節前舉辦孩子們的成果發表會，希望透過活動讓孩子學會合作跟關愛，特別是有家長會全力支持，讓學生能夠盡自己所能，發揮學習成果與才藝。

動聽的音樂及歌聲，校園充滿過節氣氛，而聖誕老公公發禮物的腳步不能停，變裝的家長會一行人，到各班去快閃散播歡樂，除了玩遊戲、有獎徵答，還發送餅乾以及聖誕禮物，通通有獎，整座校園聖誕味十足。

