「最溫馨的感覺」自己也有能力送禮物 台南安慶國小特教生手作耶誕蛋糕

台南市安慶國小特教班學生今天由老師、家長及志工陪伴，步行到台江文化中心，在烘焙老師陳憲弘的指導，家長、老師參與下，完成手作耶誕蛋糕，親師生一起體驗文化節慶的手作喜悅，化為生命的重要記憶。

「自己有能力付出，看到學生開心，自己也會覺得快樂。」台南社大台江分校為推動文化平權，陪伴身心障礙同學，也能一起參與文化生活，每年在母親節、耶誕節時，結合安慶國小特教班，舉辦親師生手作蛋糕，分享彼此快樂。

老師們表示，小朋友其實知道耶誕節就是他們可以送給別人禮物，自己也可以努力做一些事情，感謝父母，分享他們的愛，這些手作蛋糕的甜蜜，深深感動大家。

社大台江分校表示，安慶國小鄰近台江文化中心，為推動文化平權，這幾年來和安慶國小特教班合作，結合母親節、耶誕節等文化節慶，規畫特教生的烘焙料理課程，讓親師生一起共學，參與在地文化生活。

安慶國小老師廖肇瑞指出，在台江分校專業教師指導下，學生們很快完成手作耶誕蛋糕，同時將這些蛋糕跟家人分享，無形之中促進親子互動，在這冬天，老師及家長的內心是暖暖的。這種由親子一起互動、一起做的溫暖，是最棒最溫馨的感覺。

李姓家長表示，不管是母親節或是耶誕節，社大台江分校都會安排小孩子來台江上烘焙課，讓孩子跟家長一起共學同樂，在專業老師帶領下學做耶誕蛋糕，一起成長，十分有趣。

張紋菱老師說，小孩子很期待耶誕節的活動，這是一個讓他們覺得感恩、很期待的一個節慶，家長們請假和孩子一起手作耶誕蛋糕，小朋友也知道耶誕節就是他們可以送別人禮物，自己可以努力做一些事情，分享他們的愛。

