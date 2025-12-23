快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

日本高校生回訪國立溪湖高中 溪高學生：日本學生溫柔有禮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
日本橫濱新榮高校學生到國立溪湖高中入班上課。記者簡慧珍／攝影
日本橫濱新榮高校學生到國立溪湖高中入班上課。記者簡慧珍／攝影

國立溪湖高中一連兩年與日本橫濱新榮高校交流，新榮高校10名師生今回訪溪高，入班上課1小時，台、日學生透過簡單英語會話自我介紹和互教問候語；新榮高校副校長森清表示，看到台灣學生的熱情友善、勇於表達自己，相信新榮學生收穫很多。

⭐2025總回顧

溪高連續兩年到日本教育旅行，參觀神奈川橫濱新榮高校，兩校與締結姐妹校，溪高學生製作精美海報、銅管五重奏開場演出迎接新榮高校10名師生，校長李明昭和學務主任、活動組長、訓育組長熱情接待，溪高30名曾赴日教育旅行的學生參與兩校交流活動。

溪高安排各1小時「青年探索家」特色課程及英語課程，新榮高校9名學生分成三組，到3個班上課。溪高黃姓學生說，已做好交流對話的題目等事前準備，他第一次接觸日本高校生，覺得日本學生言行舉止都較台灣學生溫柔有禮，值得台灣年輕人學習。

日本學生橫山創志教台灣學生說日語早安等簡單問候語，互動氣氛熱烈。他表示，第一次來台，見到台灣高校生很活潑大方和熱情，期待這趟來台灣教育交流能拓展日本學生的國際視野，對未來國際化有所幫助。

溪高校長李明昭說，新榮高校回訪不僅是交流成果的具體展現，更象徵雙方校際合作邁入更深層的互信與友誼。新榮高校副校長森清說，新榮學生今在溪高入班上課學到很多，今晚將Homestay溪高學生家庭，進一步交流歷史和文化，有助奠定新榮學生國際觀的良好經驗與基礎。

溪高和新榮的學生下午共同進行鹿港文化探索，明新榮學生明回溪高，參觀學生韓舞社、美音社、管樂社、排球社、創意飲料社及生態研究社等社團活動，讓教育交流延伸到課外學習。

日本橫濱新榮高校學生（前排中間3名穿黑色校服女生）參訪國立溪湖高中。記者簡慧珍／攝影
日本橫濱新榮高校學生（前排中間3名穿黑色校服女生）參訪國立溪湖高中。記者簡慧珍／攝影

高校 日本 青年

延伸閱讀

為在太平洋試採稀土做準備 日本將在南鳥島建處理設施

日本掃黃驚見12歲泰女賣淫 在台生母推女入火坑今遣返回泰

大濕級玩家？日本資深玩家用《純愛手札》練出「手指出汗」特異功能

日本將重啟全球最大核電廠 民調：70%居民憂核安

相關新聞

六和高中在全國技藝競賽創佳績 資訊科胡軒睿獲金手獎

桃園市六和高中在全國高級中等學校技藝競賽再創佳績，資訊科胡軒睿勇奪全國工科技藝競賽電腦修護職種「金手獎」，應英科吳峻丞則...

台加雙聯學制給力 六和高中應英科凌旭寬錄取加拿大亞伯達大學

桃園市六和高中應用英語科學生凌旭寬錄取加拿大亞伯達大學（University of Alberta）理學院資訊科學系，並...

日本高校生回訪國立溪湖高中 溪高學生：日本學生溫柔有禮

國立溪湖高中一連兩年與日本橫濱新榮高校交流，新榮高校10名師生今回訪溪高，入班上課1小時，台、日學生透過簡單英語會話自我...

孩子感染病毒吐慘…教授爸隔日1理由「搶先進教室」 師感動：家長天花板

冬季是諾羅病毒的好發期，一旦學校、班級內有人感染，若未及時處置便容易擴大傳播範圍。近日有教師分享班上學生罹患諾羅病毒，家長第一時間道歉，同時趕往學校進行消毒，避免別的孩子因此感染，為他人設身處地著想、

金城國中全國語文賽勇奪4特優4優等 刷新金門歷史紀錄

在今年甫落幕的114年全國語文競賽中，金門縣金城國中以亮眼成績寫下新頁。本屆賽事中，金城國中於縣賽階段即取得10個競賽項...

小學生網購比例逾9成 豐原警到校園提醒學童網購陷阱

智慧型手機普及，網路購物年齡層下探，豐原警分局合作派出所最近到國小校園宣導反詐騙，發現小學生中竟有超過9成曾使用手機進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。