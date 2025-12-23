日本高校生回訪國立溪湖高中 溪高學生：日本學生溫柔有禮

國立溪湖高中一連兩年與日本橫濱新榮高校交流，新榮高校10名師生今回訪溪高，入班上課1小時，台、日學生透過簡單英語會話自我介紹和互教問候語；新榮高校副校長森清表示，看到台灣學生的熱情友善、勇於表達自己，相信新榮學生收穫很多。

溪高連續兩年到日本教育旅行，參觀神奈川橫濱新榮高校，兩校與締結姐妹校，溪高學生製作精美海報、銅管五重奏開場演出迎接新榮高校10名師生，校長李明昭和學務主任、活動組長、訓育組長熱情接待，溪高30名曾赴日教育旅行的學生參與兩校交流活動。

溪高安排各1小時「青年探索家」特色課程及英語課程，新榮高校9名學生分成三組，到3個班上課。溪高黃姓學生說，已做好交流對話的題目等事前準備，他第一次接觸日本高校生，覺得日本學生言行舉止都較台灣學生溫柔有禮，值得台灣年輕人學習。

日本學生橫山創志教台灣學生說日語早安等簡單問候語，互動氣氛熱烈。他表示，第一次來台，見到台灣高校生很活潑大方和熱情，期待這趟來台灣教育交流能拓展日本學生的國際視野，對未來國際化有所幫助。

溪高校長李明昭說，新榮高校回訪不僅是交流成果的具體展現，更象徵雙方校際合作邁入更深層的互信與友誼。新榮高校副校長森清說，新榮學生今在溪高入班上課學到很多，今晚將Homestay溪高學生家庭，進一步交流歷史和文化，有助奠定新榮學生國際觀的良好經驗與基礎。

溪高和新榮的學生下午共同進行鹿港文化探索，明新榮學生明回溪高，參觀學生韓舞社、美音社、管樂社、排球社、創意飲料社及生態研究社等社團活動，讓教育交流延伸到課外學習。 日本橫濱新榮高校學生（前排中間3名穿黑色校服女生）參訪國立溪湖高中。記者簡慧珍／攝影

商品推薦