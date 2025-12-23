快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

聽新聞
0:00 / 0:00

六和高中在全國技藝競賽創佳績 資訊科胡軒睿獲金手獎

聯合報／ 教育事業部
資訊科胡軒睿（中）勇奪全國工科技藝競賽電腦修護職種金手獎，與校長陳淑惠（左）、指導老師黃淑燕（右）合影。圖／六和高中提供
資訊科胡軒睿（中）勇奪全國工科技藝競賽電腦修護職種金手獎，與校長陳淑惠（左）、指導老師黃淑燕（右）合影。圖／六和高中提供

桃園市六和高中在全國高級中等學校技藝競賽再創佳績，資訊科胡軒睿勇奪全國工科技藝競賽電腦修護職種「金手獎」，應英科吳峻丞則在全國商科技藝競賽職場英文項目榮獲「優勝」，展現六和在技職教育的實力。

⭐2025總回顧

胡軒睿同學進入高一時，立志挑戰技藝競賽，訓練從伺服器架構、網路設定到主機拆裝，每一項皆反覆練習至純熟。最終從五十多名選手中脫穎而出，摘下「金手獎」。

他表示，感謝老師不只技術上給方向，也幫助他調整心態。另要感謝的是家人，無論是早晚的接送或身心支持，都是他堅持下去的最大力量。

另位得獎的應英科吳峻丞，得力於老師王智慧指導，克服文法與寫作挑戰，以簡報建立自信，最終於「職場英文項目」榮獲「優勝」。他表示，能代表學校登上全國舞台，是最難忘的經驗，也讓他更確信努力不會白費。

六和高中校長陳淑惠表示，兩位學生的傑出表現不僅是個人努力的成果，更展現六和在技職教育上的深耕與成果。

應英科吳峻丞（左）在全國商科技藝競賽職場英文項目榮獲優勝，與指導老師王智慧（右）合影。圖／六和高中提供
應英科吳峻丞（左）在全國商科技藝競賽職場英文項目榮獲優勝，與指導老師王智慧（右）合影。圖／六和高中提供
資訊科選手胡軒睿賽前專注練習。圖／六和高中提供
資訊科選手胡軒睿賽前專注練習。圖／六和高中提供

延伸閱讀

畢業生為何不進工地 科大培養白領人才外籍移工補缺口是解方

他讀高工獲測量金手獎 曾打工日薪5千、累積工地經驗朝工地主任邁進

僑泰高中校園飄白雪 學生自製軌道車載來濃濃的耶誕氣氛

影／南投名間鄉長之爭…許淑華挺無黨籍的他參選 藍營的「她」說話了

相關新聞

六和高中在全國技藝競賽創佳績 資訊科胡軒睿獲金手獎

桃園市六和高中在全國高級中等學校技藝競賽再創佳績，資訊科胡軒睿勇奪全國工科技藝競賽電腦修護職種「金手獎」，應英科吳峻丞則...

孩子感染病毒吐慘…教授爸隔日1理由「搶先進教室」 師感動：家長天花板

冬季是諾羅病毒的好發期，一旦學校、班級內有人感染，若未及時處置便容易擴大傳播範圍。近日有教師分享班上學生罹患諾羅病毒，家長第一時間道歉，同時趕往學校進行消毒，避免別的孩子因此感染，為他人設身處地著想、

金城國中全國語文賽勇奪4特優4優等 刷新金門歷史紀錄

在今年甫落幕的114年全國語文競賽中，金門縣金城國中以亮眼成績寫下新頁。本屆賽事中，金城國中於縣賽階段即取得10個競賽項...

小學生網購比例逾9成 豐原警到校園提醒學童網購陷阱

智慧型手機普及，網路購物年齡層下探，豐原警分局合作派出所最近到國小校園宣導反詐騙，發現小學生中竟有超過9成曾使用手機進行...

北港協力打造3級學校銜接排球隊 企業感動相挺捐贈護具

雲林縣北港鎮排球隊不僅常年奪冠，創造出從國小到高中「三級銜接」球隊，讓孩子在地升學勇於築夢，為降低運動傷害、守護安全，東...

監察院通過糾舉琉球國中校長 屏東縣政府：啟動不適任校長審議

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭監察院糾舉，身為校長，對於代理教師因加班產生的工作負荷所致猝死未善盡保護，還對死者家屬提出司法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。