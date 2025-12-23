聽新聞
六和高中在全國技藝競賽創佳績 資訊科胡軒睿獲金手獎
桃園市六和高中在全國高級中等學校技藝競賽再創佳績，資訊科胡軒睿勇奪全國工科技藝競賽電腦修護職種「金手獎」，應英科吳峻丞則在全國商科技藝競賽職場英文項目榮獲「優勝」，展現六和在技職教育的實力。
胡軒睿同學進入高一時，立志挑戰技藝競賽，訓練從伺服器架構、網路設定到主機拆裝，每一項皆反覆練習至純熟。最終從五十多名選手中脫穎而出，摘下「金手獎」。
他表示，感謝老師不只技術上給方向，也幫助他調整心態。另要感謝的是家人，無論是早晚的接送或身心支持，都是他堅持下去的最大力量。
另位得獎的應英科吳峻丞，得力於老師王智慧指導，克服文法與寫作挑戰，以簡報建立自信，最終於「職場英文項目」榮獲「優勝」。他表示，能代表學校登上全國舞台，是最難忘的經驗，也讓他更確信努力不會白費。
六和高中校長陳淑惠表示，兩位學生的傑出表現不僅是個人努力的成果，更展現六和在技職教育上的深耕與成果。
