金城國中全國語文賽勇奪4特優4優等 刷新金門歷史紀錄

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
在今年甫落幕的114年全國語文競賽中，金門縣金城國中以亮眼成績寫下新頁，圖為師生赴台中參賽時合影。圖／金城國中提供
在今年甫落幕的114年全國語文競賽中，金門金城國中以亮眼成績寫下新頁。本屆賽事中，金城國中於縣賽階段即取得10個競賽項目的代表權，進軍全國舞台後，更勇奪4項特優、4項優等及1項甲等，締造金門縣學校於同屆全國語文競賽中獲得特優數最多的傑出紀錄，表現備受矚目，讓全體城中師生深感榮耀與振奮。

金城國中表示，本屆競賽中，多位學生以穩健實力站上全國舞台。其中，黃立晴在「閩南語情境式演說」項目中勇奪全國特優，並同時獲頒象徵臨場表現與心理素質的「從容自信獎」。對黃立晴而言，閩南語不只是競賽語言，更是家庭日常的一部分，她回憶，從小與祖父母以閩南語溝通，在耳濡目染中建立語感，也成為她持續投入訓練的重要動力。備賽期間，在指導老師 林壬繽、許梓恬陪伴下，透過反覆錄影檢討與細節修正，逐步累積穩定度，最終在全國舞台自信展現金門在地文化底蘊。

「國語文字音字形」項目方面，吳駿彥以深厚實力奪得全國特優，締造金門縣在該競賽項目的首座全國特優，意義非凡。吳駿彥對文字的熱愛，源自對字形結構與造字原理的高度興趣。歷經長時間高強度訓練，並曾在過往全國賽遭遇挫敗後，他在指導老師周惠鳳、張玲芳引導下，重新調整心態，透過大量查閱字典、反覆書寫與精進記憶方式，終於在本屆賽事中穩定發揮，為金門寫下新的紀錄。

團體項目同樣展現整體實力，由洪翊愷、蘇詠新、許玉媚、陳希祐組成的團隊，在「閩南語讀者劇場」項目中再度奪得全國特優，成功完成二連霸。團隊以「迓城隍」為主題，將後浦地區廟會文化融入劇本，透過閩南語對話與情境演繹，呈現金門在地信仰與生活樣貌。四名成員在指導老師 王主恩帶領下，於暑假期間密集返校訓練，反覆調整語音、節奏與表演默契。其中，洪翊愷更累積個人 第三座全國特優，成為團隊穩定的重要力量。

除學生表現出色外，金城國中教師平芷芸亦在競爭激烈的「國語朗讀教師組」中脫穎而出，榮獲全國特優，成為今年金門縣唯一獲得教師組特優的代表。她表示，參賽是一段自我精進的歷程，未來也將把比賽經驗回饋教學，陪伴學生在語文學習路上穩健前行。

金城國中校長謝志偉指出，此次佳績不僅是師生共同努力的成果，也展現金門長期深耕語文教育與本土語言保存的扎實基礎。他感謝縣府教育處、指導教師團隊與家長會的支持，讓學生能在完善資源下全心投入訓練，站上全國舞台發光發熱。

金城國中在今年全國語文競賽中，勇奪4項特優、4 項優等及1項甲等，締造金門縣學校於同屆全國語文競賽中獲得特優數最多的傑出紀錄，校長謝志偉（中）跟學生合影。圖／金城國中提供
金城國中在今年甫落幕的114年全國語文競賽中，勇奪4項特優、4 項優等及1項甲等，締造金門縣學校於同屆全國語文競賽中獲得特優數最多的傑出紀錄。圖／金城國中提供
金門 金城國中 閩南語

