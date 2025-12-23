孩子感染病毒吐慘…教授爸隔日1理由「搶先進教室」 師感動：家長天花板
冬季是諾羅病毒的好發期，一旦學校、班級內有人感染，若未及時處置便容易擴大傳播範圍。近日有教師分享班上學生罹患諾羅病毒，家長第一時間道歉，同時趕往學校進行消毒，避免別的孩子因此感染，為他人設身處地著想、極有責任心的作為讓她十分感動，大讚是「家長天花板」。
該位教師常在threads上分享生活、職場大小事，她表示近日班上有學生忽然身體不適慘吐，家長帶回就醫後，當晚便通知孩子感染諾羅病毒，頻頻道歉並希望老師代為提醒其他家長與同學。當下她通報各單位群組後，整晚輾轉難眠，擔心此事造成傳染和恐慌，一心想著隔天要搶先到教室進行消毒。
不料隔天她提早在6點半踏入校園，遠遠的就發現教室電燈全亮、門口有水桶和抹布，教室內已有人在拖地，散發著濃濃漂白水的味道。一問之下才知，教室內正在拖地的人正是患病學生的爸爸，因擔心其他孩子被自己女兒傳染，問到學校最早開門時間後就準時衝來消毒，將全班的桌面都擦過一次、地板也拖了。
老師表示，她的內心十分悸動，因為她知道患病學生的爸爸是忙碌的大學教授，平時都是與媽媽聯繫，但在孩子生病的情況下，他沒有以忙碌為藉口，也不說虛言，扛著水桶、消毒水和抹布就到教室進行消毒，甚至在她想幫忙時，還將她推到一旁「老師，這是我的責任，我來」，讓她讚嘆根本是「家長天花板」。
文章感動大批網友，「人品的天花板！愛心大爆發」、「太感動了！這是多棒的身教」、「由衷讓人敬佩的人品與教養」、「竟然感動到濕了眼眶，哪裡找得到這樣的家長」、「這篇要給前兩天po自己小孩又吐又拉掛急診打針後，隔天還送小孩上學，再誇小孩很懂事的媽媽看」、「好感人的家長，這種家長教學生涯中遇到一個都會感恩他一輩子」。
為防範諾羅病毒、降低感染風險，衛生單位建議進食前、如廁後及外出回家後都有徹底清潔雙手，定期進行環境消毒，同時避免食用生食或未徹底加熱的食物；一旦出現急性腸胃症狀應儘早就醫、休息，且避免前往公共場所，至嘔吐或腹瀉症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作。
