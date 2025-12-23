快訊

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

獨／台中市警局女偵查佐涉網發「開槍盧秀燕」言論 今遭拘提到案

聽新聞
0:00 / 0:00

小學生網購比例逾9成 豐原警到校園提醒學童網購陷阱

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原警分局合作派出所員警到台中市豐原區合作國民小學，向全校師生宣導常見詐騙手法。圖／警方提供
豐原警分局合作派出所員警到台中市豐原區合作國民小學，向全校師生宣導常見詐騙手法。圖／警方提供

智慧型手機普及，網路購物年齡層下探，豐原警分局合作派出所最近到國小校園宣導反詐騙，發現小學生中竟有超過9成曾使用手機進行網路購物或瀏覽購物平台的經驗，比例高讓警方與師長訝異，警方更體會加強低齡族反詐宣導重要。

豐原警分局合作派出所長陳盈延本月19日到台中市豐原區合作國民小學，向全校師生宣導常見詐騙手法，透過有獎問答方式，引導學生思考網路購物潛藏的風險。活動中詢問「有沒有同學用手機買過東西？」幾乎全校學童都舉手回應，現場氣氛熱絡。

警方請學生分享自身或家人的網購經驗，一名學童說「有時候看到東西很便宜就會想買，可是警察叔叔說，太便宜的要先問爸爸媽媽，不能自己亂點。」

近期常見的「詐騙包裹」案件，所長陳盈延也加強宣導，提醒學生若在超商取貨時收到來路不明的包裹，切勿因好奇自行取貨或付款，應立即告知家長處理，並避免點擊不明連結、隨意提供個人資料或進行金錢交易。

陳盈延表示，學生若發現疑似詐騙包裹不要驚慌，務必在第一時間由家長協助，向超商或物流業者申請退貨與退款，並保留相關單據與證據；如有疑問，也可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

豐原警分局合作派出所員警到台中市豐原區合作國民小學，向全校師生宣導常見詐騙手法。圖／警方提供
豐原警分局合作派出所員警到台中市豐原區合作國民小學，向全校師生宣導常見詐騙手法。圖／警方提供

詐騙

延伸閱讀

台中捷運紅線-崇德豐原線可行性報告說明會 豐原人擠爆現場

影／生前僅剩老機車和戶頭幾十元 隨機攻擊案張文金流仍藏疑點

金流僅母親少量匯款…警方解鎖張文犯罪計畫 吃飯、休息時間都先排好

網購報關 明年須「預先委任」

相關新聞

小學生網購比例逾9成 豐原警到校園提醒學童網購陷阱

智慧型手機普及，網路購物年齡層下探，豐原警分局合作派出所最近到國小校園宣導反詐騙，發現小學生中竟有超過9成曾使用手機進行...

北港協力打造3級學校銜接排球隊 企業感動相挺捐贈護具

雲林縣北港鎮排球隊不僅常年奪冠，創造出從國小到高中「三級銜接」球隊，讓孩子在地升學勇於築夢，為降低運動傷害、守護安全，東...

監察院通過糾舉琉球國中校長 屏東縣政府：啟動不適任校長審議

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭監察院糾舉，身為校長，對於代理教師因加班產生的工作負荷所致猝死未善盡保護，還對死者家屬提出司法...

琉球國中代理師過勞猝死…監察院糾舉校長蘇傳桔 涉施壓證人構成霸凌

屏東縣琉球國中1名代理教師因過勞猝死，監察院今天表示，琉球國中校長蘇傳桔對猝死案未善盡保護義務，也對死者家屬所提司法機關...

為台積電子女打造高雄首座低碳校園 獲城市工程品質金質獎

因應台積電等高科技產業子女就學需求，藍田國小、高科實中陸續啟動，藍田國小新建校舍斥資8.8億元規畫，自主供應學校用電，獲...

新北攜手舊金山藝術高中 首創藝術雙聯學制取台美文憑

新北市為全面深化國際教育，教育局今與美國舊金山藝術高中正式簽署合作備忘錄，宣告全國首創引進「藝術領域雙聯學制」，讓新北高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。