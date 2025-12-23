聽新聞
小學生網購比例逾9成 豐原警到校園提醒學童網購陷阱
智慧型手機普及，網路購物年齡層下探，豐原警分局合作派出所最近到國小校園宣導反詐騙，發現小學生中竟有超過9成曾使用手機進行網路購物或瀏覽購物平台的經驗，比例高讓警方與師長訝異，警方更體會加強低齡族反詐宣導重要。
豐原警分局合作派出所長陳盈延本月19日到台中市豐原區合作國民小學，向全校師生宣導常見詐騙手法，透過有獎問答方式，引導學生思考網路購物潛藏的風險。活動中詢問「有沒有同學用手機買過東西？」幾乎全校學童都舉手回應，現場氣氛熱絡。
警方請學生分享自身或家人的網購經驗，一名學童說「有時候看到東西很便宜就會想買，可是警察叔叔說，太便宜的要先問爸爸媽媽，不能自己亂點。」
近期常見的「詐騙包裹」案件，所長陳盈延也加強宣導，提醒學生若在超商取貨時收到來路不明的包裹，切勿因好奇自行取貨或付款，應立即告知家長處理，並避免點擊不明連結、隨意提供個人資料或進行金錢交易。
陳盈延表示，學生若發現疑似詐騙包裹不要驚慌，務必在第一時間由家長協助，向超商或物流業者申請退貨與退款，並保留相關單據與證據；如有疑問，也可撥打165反詐騙專線或110諮詢。
