北港協力打造3級學校銜接排球隊 企業感動相挺捐贈護具
雲林縣北港鎮排球隊不僅常年奪冠，創造出從國小到高中「三級銜接」球隊，讓孩子在地升學勇於築夢，為降低運動傷害、守護安全，東莞宏盛皮具、威保運動器材、WW HOLDING INC.、GUANG DER GROUP HOLDING CORPORATION、廣泰投資控股等五家企業，昨天共同捐贈一批逾30萬元的排球專用護具，以行動支持北港發展排球。
熱中推動排球的議員蔡岳儒指出，這次捐贈項目包括輕質排球護膝、針織防撞護膝、一般護膝、護肘及臂套等裝備共計約500件，分別捐贈給北辰國小、建國國中、北港高中排球隊，讓球員在高強度訓練與賽事獲得周全的保護。
北辰國小校長鍾志清指出，學校資源有限，球隊需仰賴外界支持，感謝議員和企業界的支持，讓學生安心練球，也感受大家的關懷，練起球更有力。建國國中主任黃基津也說，排球屬高強度訓練，容易受傷，大家用心防護，孩子都受得到，會更加用心為地方爭取好成績。
北港高中校長江耀淇說，北辰國小女排隊是國內有名的金牌球隊，多年來培育不少國家選手，過去球隊升國中就斷層，有意朝排球發展的球員被迫到外縣市，幸在多年前建國國中成立球隊，也打出好成績，近年北港高中也刻苦成軍，終讓在地球員可直升到高中，在家鄉安心練球。
蔡岳儒除感謝各界用心成功打造北港「三級銜接」球隊，把人才和金牌留在家鄉，更感謝五家企業已連續5年捐贈護具，還為每位球員量身訂製合用的護具，守護球將安全，有大家關懷與相挺，球隊不孤單，3支球隊將會更加勤練，球技再升級。
