監察院通過糾舉琉球國中校長 屏東縣政府：啟動不適任校長審議
屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭監察院糾舉，身為校長，對於代理教師因加班產生的工作負荷所致猝死未善盡保護，還對死者家屬提出司法機關審理勞保給付案證人不當施壓，構成職場霸凌，有重大管理失當及違失，顯不適任校長職務。屏東縣府表示已啟動不適任校長程序審議。蘇傳桔表示，校務運作正常，配合縣府。
屏東縣琉球國中音樂科代理莊姓老師2021年過世，經高雄高等行政法院判決認定過勞身亡，後續有學校老師出庭作證校長蘇傳桔霸凌。屏東縣府今年調查後，認定職場霸凌成立；蘇傳桔當時請約一個月的假。
蘇傳桔現仍為琉球國中校長。監察院今發新聞稿指出，蘇傳桔對代理教師因加班產生工作負荷所致猝死未善盡保護義務，亦對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌。且公然洩漏監察院調查案件進行中資訊，甚至用以影射證人所述不實；另不當要求教師每日應於首班船抵達小琉球時間前到校，每周須住校至少2日。
監察院報告指出，蘇傳桔所衍生諸多爭議，持續戕害教師及學生權益迄今，核有重大管理失當及違失，屏東縣政府僅請其請事假配合調查，審酌其違失情節，顯已不適任校長職務，有急速處分予以調離現職的必要。監察院在2025年12月11日審查通過監察委員葉大華、施錦芳提案，全案移送屏東縣政府依法處理。
屏東縣府教育處表示，縣府將「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」規定組成調查小組調查，並後續召開校長事件審議會審議調查報告，縣府將依審議決議處以相關行政處分，啟動不適任校長程序審議。
49歲蘇傳桔是琉球人，擔任校長13年，先前在新埤國中6年，琉球國中今年第7年。蘇傳桔說，校務運作一切正常，配合縣府後續處理。他也提到，事實勝於雄辯，霸凌案部分，他已委請律師提出申訴，也會捍衛自己名譽。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言