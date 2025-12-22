監察院通過糾舉琉球國中校長 屏東縣政府：啟動不適任校長審議

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭監察院糾舉，身為校長，對於代理教師因加班產生的工作負荷所致猝死未善盡保護，還對死者家屬提出司法機關審理勞保給付案證人不當施壓，構成職場霸凌，有重大管理失當及違失，顯不適任校長職務。屏東縣府表示已啟動不適任校長程序審議。蘇傳桔表示，校務運作正常，配合縣府。

屏東縣琉球國中音樂科代理莊姓老師2021年過世，經高雄高等行政法院判決認定過勞身亡，後續有學校老師出庭作證校長蘇傳桔霸凌。屏東縣府今年調查後，認定職場霸凌成立；蘇傳桔當時請約一個月的假。

蘇傳桔現仍為琉球國中校長。監察院今發新聞稿指出，蘇傳桔對代理教師因加班產生工作負荷所致猝死未善盡保護義務，亦對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌。且公然洩漏監察院調查案件進行中資訊，甚至用以影射證人所述不實；另不當要求教師每日應於首班船抵達小琉球時間前到校，每周須住校至少2日。

監察院報告指出，蘇傳桔所衍生諸多爭議，持續戕害教師及學生權益迄今，核有重大管理失當及違失，屏東縣政府僅請其請事假配合調查，審酌其違失情節，顯已不適任校長職務，有急速處分予以調離現職的必要。監察院在2025年12月11日審查通過監察委員葉大華、施錦芳提案，全案移送屏東縣政府依法處理。

屏東縣府教育處表示，縣府將「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」規定組成調查小組調查，並後續召開校長事件審議會審議調查報告，縣府將依審議決議處以相關行政處分，啟動不適任校長程序審議。

49歲蘇傳桔是琉球人，擔任校長13年，先前在新埤國中6年，琉球國中今年第7年。蘇傳桔說，校務運作一切正常，配合縣府後續處理。他也提到，事實勝於雄辯，霸凌案部分，他已委請律師提出申訴，也會捍衛自己名譽。

商品推薦