張文隨機攻擊案 新北警入校宣導緊急避難

中央社／ 新北22日電

張文19日在台北隨機攻擊釀嚴重死傷。新北市警局今天派員進入校園，宣導學生遇危險時如何緊急避難，同時，提醒學生切勿在網路社群上傳或轉貼非理性文字，以免觸法。

新北市警局發布新聞稿表示，在張文台北隨機攻擊事件發生後，為防止有不法分子藉網路言論影響校園周邊安全，已指示各分局與全市各級學校聯繫，並與老師、社區志工等自即日起共同加強學生上學及放學期間安全維護工作。

市警局表示，新北市有許多學生需仰賴捷運或火車等大眾運輸工具上學，為讓學生了解在公共場合遇到治安事件時如何自保，少年警察隊隊長廖睿辰、婦幼警察隊隊長劉家次等人今天前往土城區中正國中宣導。

廖睿辰指出，同學在搭乘捷運或行走時，不能完全將注意力集中在手機螢幕或耳機音樂上，而是要對周遭環境保持一定注意，以求在事件突然發生時能立即反應。如果因腎上腺素分泌及緊張感，可能讓人僵在原地，此時務必深呼吸後立即往最近的出口處移動。

劉家次說，如果在緊急狀況下，手邊的書包、背袋或雨傘都可以揮擊抵抗以爭取時間，儘速離開現場，切記不能與歹徒搏鬥，才能確保自身安全。

市警局表示，為防範可能產生的模仿效應，警方提醒各級學校應注意校園周邊安全，以及加強學生自我防護意識，教導學生在人潮往來地點遭遇緊急情況時應如何保護自己，也叮嚀同學切勿在網路社群上傳或轉貼非理性文字，以免觸法。

