琉球國中代理師過勞猝死…監察院糾舉校長蘇傳桔 涉施壓證人構成霸凌

屏東縣琉球國中1名代理教師因過勞猝死，監察院今天表示，琉球國中校長蘇傳桔對猝死案未善盡保護義務，也對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌，因此通過糾舉，全案移送屏東縣政府依法處理。

屏東縣琉球國中1名代理教師因過勞於民國109年猝死，代理教師工會今年10月表示，同校教師上法庭作證，卻被校長蘇傳桔秋後算帳，屏東縣府認定蘇傳桔職場霸凌成立。蘇傳桔回應，與事實有所出入，已委請律師提申訴。

監察院今天透過新聞稿指出，蘇傳桔擔任屏東縣立琉球國民中學校長期間，除對於代理教師因加班產生工作負荷所致猝死未善盡保護義務外，也對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌。

監察院說明，蘇傳桔還公然洩漏監察院調查案件進行中的資訊，甚至用以影射證人所述不實；另不當要求教師每日應於首班船抵達小琉球時間前到校，以及每週須住校至少2日，顯然不可能也不符比例原則。

監察院表示，蘇傳桔強勢領導與缺乏團隊溝通作風，所衍生諸多陳訴及爭議，持續戕害教師工作權及學生受教權至今，有重大管理失當及違失，顯已不適任該校校長職務，屏東縣政府僅請蘇傳桔請事假配合調查，但審酌違失情節，有急速處分、調離現職必要，因此11日審查通過監察委員葉大華、施錦芳提案，全案移送屏東縣政府依法處理。

針對糾舉權，根據監察院網站，依監察法規定，監察委員對於公務人員認為有違法或失職行為，應先予停職或其他急速處分時，得以書面糾舉，經其他監察委員3人以上審查及決定，由監察院送交被糾舉人員的主管長官或其上級長官，違法行為涉及刑事或軍法者，應逕送各司法或軍法機關依法辦理。

