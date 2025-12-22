快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

生前僅剩老機車和戶頭幾十元 張文金流仍藏疑點

琉球國中代理師過勞猝死…監察院糾舉校長蘇傳桔 涉施壓證人構成霸凌

中央社／ 台北22日電
屏東縣琉球國中1名代理教師因過勞猝死，監察院今天表示，琉球國中校長蘇傳桔對猝死案未善盡保護義務，也對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌，因此通過糾舉，全案移送屏東縣政府依法處理。屏東縣琉球國中。聯合報資料照
屏東縣琉球國中1名代理教師因過勞猝死，監察院今天表示，琉球國中校長蘇傳桔對猝死案未善盡保護義務，也對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌，因此通過糾舉，全案移送屏東縣政府依法處理。屏東縣琉球國中。聯合報資料照

屏東縣琉球國中1名代理教師因過勞猝死，監察院今天表示，琉球國中校長蘇傳桔對猝死案未善盡保護義務，也對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌，因此通過糾舉，全案移送屏東縣政府依法處理。

屏東縣琉球國中1名代理教師因過勞於民國109年猝死，代理教師工會今年10月表示，同校教師上法庭作證，卻被校長蘇傳桔秋後算帳，屏東縣府認定蘇傳桔職場霸凌成立。蘇傳桔回應，與事實有所出入，已委請律師提申訴。

監察院今天透過新聞稿指出，蘇傳桔擔任屏東縣立琉球國民中學校長期間，除對於代理教師因加班產生工作負荷所致猝死未善盡保護義務外，也對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌。

監察院說明，蘇傳桔還公然洩漏監察院調查案件進行中的資訊，甚至用以影射證人所述不實；另不當要求教師每日應於首班船抵達小琉球時間前到校，以及每週須住校至少2日，顯然不可能也不符比例原則。

監察院表示，蘇傳桔強勢領導與缺乏團隊溝通作風，所衍生諸多陳訴及爭議，持續戕害教師工作權及學生受教權至今，有重大管理失當及違失，顯已不適任該校校長職務，屏東縣政府僅請蘇傳桔請事假配合調查，但審酌違失情節，有急速處分、調離現職必要，因此11日審查通過監察委員葉大華、施錦芳提案，全案移送屏東縣政府依法處理。

針對糾舉權，根據監察院網站，依監察法規定，監察委員對於公務人員認為有違法或失職行為，應先予停職或其他急速處分時，得以書面糾舉，經其他監察委員3人以上審查及決定，由監察院送交被糾舉人員的主管長官或其上級長官，違法行為涉及刑事或軍法者，應逕送各司法或軍法機關依法辦理。

屏東縣政府 代理教師 職場霸凌 監察院 小琉球

延伸閱讀

花蓮監獄爆職場霸凌案 女主管被控罵下屬「怎麼那麼番」

【重磅快評】倒閣此路不通 監察院敢彈劾打老虎嗎？

藍白聯手提案！移請監察院彈劾卓榮泰 監院：明天巡察行政院

遭藍白送請監院彈劾 卓榮泰：只要循憲政機制 願面對

相關新聞

監察院通過糾舉琉球國中校長 屏東縣政府：啟動不適任校長審議

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭監察院糾舉，身為校長，對於代理教師因加班產生的工作負荷所致猝死未善盡保護，還對死者家屬提出司法...

琉球國中代理師過勞猝死…監察院糾舉校長蘇傳桔 涉施壓證人構成霸凌

屏東縣琉球國中1名代理教師因過勞猝死，監察院今天表示，琉球國中校長蘇傳桔對猝死案未善盡保護義務，也對死者家屬所提司法機關...

為台積電子女打造高雄首座低碳校園 獲城市工程品質金質獎

因應台積電等高科技產業子女就學需求，藍田國小、高科實中陸續啟動，藍田國小新建校舍斥資8.8億元規畫，自主供應學校用電，獲...

新北攜手舊金山藝術高中 首創藝術雙聯學制取台美文憑

新北市為全面深化國際教育，教育局今與美國舊金山藝術高中正式簽署合作備忘錄，宣告全國首創引進「藝術領域雙聯學制」，讓新北高...

台中南陽國小校慶獲贈9千顆羽球 運彩公會：盼出下一個李洋和戴資穎

台中市豐原南陽國小羽球隊近年在多項比賽屢獲佳績，中華民國運動彩券公會和台中市羽球委員會，在該校80周年校慶典禮上分別贈送...

台日學子秀創意 九谷燒繪皿詮釋「恐龍」驚豔

台南市與日本石川縣加賀市共同舉辦交流紀念活動，今年邁入第十屆，台日小學生以「恐龍」為主題作畫，再由職人燒製成「九谷燒繪皿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。