僑泰高中校園飄白雪 學生自製軌道車載來濃濃的耶誕氣氛

耶誕腳步近了，台中市僑泰高中今飄出紛飛白雪，搭配資訊科學生自製的軌道車，還有玩偶隨著軌道前進，校園瞬間轉為童話場景，充滿溫馨氣氛。校長温順德與家長會長張佳樺也化身耶誕老人在雪花中分贈糖果給學生，帶來濃濃的耶誕氣。

校方說，軌道車由資訊科學生林奕辰、林丞浩、洪尉銜共同發想與製作的，裝飾著聖誕氣球，在校長和會長按下啟動鍵後，開始繞著一層樓高的軌道運行，屢屢引起師生們的尖叫。

林奕辰說，自己從小就是個軌道車迷，常想像耶誕老公公如果能改駕軌道車從天而降，一定能為大家帶來驚喜，於是他找了班上同學一起討論，自行架設軌道，讓車輛能沿軌道爬升與緩降，過程中也曾遇到蓄電不足、軌道脫落、車輛翻覆等問題，但他們並不氣餒，最後經由不斷請教老師和反覆測試修正，終於成功運行。

實習組長鍾國榮說，孩子有夢想，老師樂得帶領他們去實現。學生一開始製作軌道車時，都沒有太陽能的概念，從上網查詢、採購零件、裝配線路、到最後上路測試，團隊經歷許多挑戰與失敗，也累積了許多數據，這些經驗都將成為日後研發其他創意產品的養分。

家長會長張佳樺說，僑泰學生有溫度且富創意，校方常結合各種節慶設計不同活動，讓學習更為活潑多元。軌道車的創意裝置，不僅新奇有趣，也帶給學生歡樂，期盼學生們能祝福與關懷身邊的人，將溫暖延續下去。

校長温順德說，此次資訊科學生應用所學，結合環保與節能觀念，設計並製作軌道車，為耶誕活動注入特色，也為師生帶來驚喜。他感謝師長一同用心營造節慶氛圍，更感謝家長會成員熱情參與，讓學子們在寒冬中感受到溫暖，並留下難忘的回憶。 台中市僑泰高中今飄出紛飛白雪，搭配資訊科學生自製的軌道車，還有玩偶隨著軌道前進，校園瞬間轉為童話場景。圖／僑泰高中提供

