快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

僑泰高中校園飄白雪 學生自製軌道車載來濃濃的耶誕氣氛

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市僑泰高中今飄出紛飛白雪，搭配資訊科學生自製的軌道車，還有玩偶隨著軌道前進，校園瞬間轉為童話場景。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中今飄出紛飛白雪，搭配資訊科學生自製的軌道車，還有玩偶隨著軌道前進，校園瞬間轉為童話場景。圖／僑泰高中提供

耶誕腳步近了，台中市僑泰高中今飄出紛飛白雪，搭配資訊科學生自製的軌道車，還有玩偶隨著軌道前進，校園瞬間轉為童話場景，充滿溫馨氣氛。校長温順德與家長會長張佳樺也化身耶誕老人在雪花中分贈糖果給學生，帶來濃濃的耶誕氣。

校方說，軌道車由資訊科學生林奕辰、林丞浩、洪尉銜共同發想與製作的，裝飾著聖誕氣球，在校長和會長按下啟動鍵後，開始繞著一層樓高的軌道運行，屢屢引起師生們的尖叫。

林奕辰說，自己從小就是個軌道車迷，常想像耶誕老公公如果能改駕軌道車從天而降，一定能為大家帶來驚喜，於是他找了班上同學一起討論，自行架設軌道，讓車輛能沿軌道爬升與緩降，過程中也曾遇到蓄電不足、軌道脫落、車輛翻覆等問題，但他們並不氣餒，最後經由不斷請教老師和反覆測試修正，終於成功運行。

實習組長鍾國榮說，孩子有夢想，老師樂得帶領他們去實現。學生一開始製作軌道車時，都沒有太陽能的概念，從上網查詢、採購零件、裝配線路、到最後上路測試，團隊經歷許多挑戰與失敗，也累積了許多數據，這些經驗都將成為日後研發其他創意產品的養分。

家長會長張佳樺說，僑泰學生有溫度且富創意，校方常結合各種節慶設計不同活動，讓學習更為活潑多元。軌道車的創意裝置，不僅新奇有趣，也帶給學生歡樂，期盼學生們能祝福與關懷身邊的人，將溫暖延續下去。

校長温順德說，此次資訊科學生應用所學，結合環保與節能觀念，設計並製作軌道車，為耶誕活動注入特色，也為師生帶來驚喜。他感謝師長一同用心營造節慶氛圍，更感謝家長會成員熱情參與，讓學子們在寒冬中感受到溫暖，並留下難忘的回憶。

台中市僑泰高中今飄出紛飛白雪，搭配資訊科學生自製的軌道車，還有玩偶隨著軌道前進，校園瞬間轉為童話場景。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中今飄出紛飛白雪，搭配資訊科學生自製的軌道車，還有玩偶隨著軌道前進，校園瞬間轉為童話場景。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中今飄出紛飛白雪，搭配資訊科學生自製的軌道車，還有玩偶隨著軌道前進，校園瞬間轉為童話場景。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中今飄出紛飛白雪，搭配資訊科學生自製的軌道車，還有玩偶隨著軌道前進，校園瞬間轉為童話場景。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中今飄出紛飛白雪，搭配資訊科學生自製的軌道車，還有玩偶隨著軌道前進，校園瞬間轉為童話場景。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中今飄出紛飛白雪，搭配資訊科學生自製的軌道車，還有玩偶隨著軌道前進，校園瞬間轉為童話場景。圖／僑泰高中提供

科學 設計

延伸閱讀

親子、情侶、好友都適合！2025全台最高耶誕仙境：台北101觀景台

聖誕節不知道去哪過？來台北101感受燈海、音樂、美食一路玩到跨年

瑞士暖冬面臨雪荒 白色耶誕機率僅3成

耶誕馬槽融入原住民特色 阿美族木雕家作品巴黎展出

相關新聞

為台積電子女打造高雄首座低碳校園 獲城市工程品質金質獎

因應台積電等高科技產業子女就學需求，藍田國小、高科實中陸續啟動，藍田國小新建校舍斥資8.8億元規畫，自主供應學校用電，獲...

新北攜手舊金山藝術高中 首創藝術雙聯學制取台美文憑

新北市為全面深化國際教育，教育局今與美國舊金山藝術高中正式簽署合作備忘錄，宣告全國首創引進「藝術領域雙聯學制」，讓新北高...

台中南陽國小校慶獲贈9千顆羽球 運彩公會：盼出下一個李洋和戴資穎

台中市豐原南陽國小羽球隊近年在多項比賽屢獲佳績，中華民國運動彩券公會和台中市羽球委員會，在該校80周年校慶典禮上分別贈送...

台日學子秀創意 九谷燒繪皿詮釋「恐龍」驚豔

台南市與日本石川縣加賀市共同舉辦交流紀念活動，今年邁入第十屆，台日小學生以「恐龍」為主題作畫，再由職人燒製成「九谷燒繪皿...

宜蘭慧燈中學陳恩錄取美國頂尖藝術設計名校 畢業生薪水高

宜蘭私立慧燈中學高三生陳恩憑藉卓越的藝術天賦與豐富的作品集，最近錄取設計界殿堂級名校-美國加州藝術中心設計學院（ArtC...

智慧城市成考題 新北生活科技創意競賽實作較勁

為提升學生科技素養與生活問題解決能力，新北市教育局昨舉辦「新北市生活科技創意競賽」，集結各公私立國高中共150位選手同場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。