為台積電子女打造高雄首座低碳校園 獲城市工程品質金質獎

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
藍田國小新建校舍工程獲頒2025城市工程品質金質獎及淨零碳排工程金優獎。圖／高市教育局提供
藍田國小新建校舍工程獲頒2025城市工程品質金質獎及淨零碳排工程金優獎。圖／高市教育局提供

因應台積電等高科技產業子女就學需求，藍田國小、高科實中陸續啟動，藍田國小新建校舍斥資8.8億元規畫，自主供應學校用電，獲得2025城市工程品質金質獎、淨零碳排工程金優獎；文中13非營利幼兒園新建工程也同樣獲得金質獎肯定。高市教育局表示，高雄市共19個單位或學校獲得22個獎項。

藍田國小校舍工程去年動工，校地位於高雄大學特定區，面積2.958公頃，緊鄰橋頭科學園區及台積電廠區，市府核定經費8.8億元，主體工程預計2925年12月完成，115學年度開始招生。

教育局指出，藍田國小新建校舍納入太陽能設置，將太陽能設置使用最大化，自主供應學校所需用電。此外，各項工程設備結合碳足跡標籤，採用鋼骨結構、循環建材鋼網牆、陶粒板、外牆環保塗料，搭配風環境友善設計、大面積開窗，展現節能低碳的生態智慧校園。

文中13非營利幼兒園位於鳳山區，工程配合綠建築、環保生態及綠色工法，大魚帶小魚的圖騰象徵紅毛港漁港意象，建構優質、安全、舒適之教學環境。

2025城市工程品質金質獎今年由高雄市土木技師公會主辦，高雄市學校在建築工程類、室內裝修類、綠能工程類、其他工程類等4類，高雄市教育局與18所學校，共獲得22項殊榮。

金質獎肯定的學校分別有B建築工程類，新建校舍工程共有藍田國小、文中13非營利幼兒園、仁武國小公共化幼兒園獲獎。F室內裝修類，廁所工程：舊城國小、正興國小；G綠能工程類，太陽光電：明華國中、後庄國小；H其他工程類，通學步道：新民國小、鹽埕區忠孝國小、鳳山國小，跑道工程：橋頭國小，運動場：高雄特殊學校、九曲國小。

2025城市工程品質金質獎評選結果揭曉，高雄市教育局與18所學校獲得22個獎項。圖／高市教育局提供
2025城市工程品質金質獎評選結果揭曉，高雄市教育局與18所學校獲得22個獎項。圖／高市教育局提供
高雄鳳山的文中13非營利幼兒園新建工程以「健康學校、活力鳳林」為願景，榮獲2025城市工程品質金質獎。圖／高市教育局提供
高雄鳳山的文中13非營利幼兒園新建工程以「健康學校、活力鳳林」為願景，榮獲2025城市工程品質金質獎。圖／高市教育局提供
藍田國小新建校舍工程獲頒2025城市工程品質金質獎及淨零碳排工程金優獎。圖／高市教育局提供
藍田國小新建校舍工程獲頒2025城市工程品質金質獎及淨零碳排工程金優獎。圖／高市教育局提供
2025城市工程品質金質獎評選結果揭曉，高雄市教育局與18所學校獲得22個獎項。圖／高市教育局提供
2025城市工程品質金質獎評選結果揭曉，高雄市教育局與18所學校獲得22個獎項。圖／高市教育局提供

