快訊

兆豐銀行員在北捷殺人案遇害 兆豐：感到不捨，將從優撫恤

台中南陽國小校慶獲贈9千顆羽球 運彩公會：盼出下一個李洋和戴資穎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國運動彩券公會理事長何昱奇（後左）和立法院副院長江啟臣（後右）昨贈送羽球給豐原區南陽國小。圖／何昱奇提供
中華民國運動彩券公會理事長何昱奇（後左）和立法院副院長江啟臣（後右）昨贈送羽球給豐原區南陽國小。圖／何昱奇提供

台中市豐原南陽國小羽球隊近年在多項比賽屢獲佳績，中華民國運動彩券公會和台中市羽球委員會，在該校80周年校慶典禮上分別贈送20箱和5箱、總計9千顆羽球給該校，「希望小球員們成為下一個李洋和戴資穎。」

運彩公會理事長何昱奇說，南陽羽球隊成立才10多年，但已經在全國比賽屢創佳績，這批羽球不只是補給與獎勵，更是一份祝福，代表大人對孩子們的一份信任，希望小球員們成為下一個李洋和戴資穎。

他說，羽球運動近年在台中蓬勃發展，為協助學生們訓練，運彩公會近年還陸續贈送大勇、南屯、大鵬國小以及豐原國中羽毛球和比賽經費，部分學校雖未成立校隊，也同獲支援，累計九月至今捐贈金額已累積百萬元。

何昱奇說，因鵝毛原料短缺與國際市場波動，羽毛球價格大幅上漲，若長期使用飛行品質不穩定的斷毛羽球訓練，容易影響選手擊球手感、出力控制與落點判斷，偏離實際比賽情境。透過捐贈品質穩定、接近比賽規格的羽毛球，能讓孩子在貼近真實比賽的環境中訓練，避免因器材落差影響發展，是運彩公會投入羽毛球基層支持的核心原因。

他表示，單靠民間團體或中小型企業的資源終究有限，若要讓羽毛球基層發展得以長期、穩定延續，仍需更多大型企業投入，或由市府補助和中央運動部透過運動發展基金專案支援，以減輕學校與基層訓練單位的負擔。

捐羽球給南陽國小，透過立院副院長江啟臣牽線，他說，國小是地方教育的根基，更是孩子成長的起點，政府應扮演資源串聯的平台，透過公私協力改善體育環境，讓基層體育獲得穩定支持。他說，「孩子需要被看見的不止是成績，而是努力的過程。」

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇（左二）和立法院副院長江啟臣（左三）昨贈送羽球給該南陽國小。圖／何昱奇提供
中華民國運動彩券公會理事長何昱奇（左二）和立法院副院長江啟臣（左三）昨贈送羽球給該南陽國小。圖／何昱奇提供

運動 豐原 台中市

延伸閱讀

運科中心新任董事長蔚順華布達 運動部長李洋親自頒發聘函

苗栗縣國際級羽球館卡關 民代盼李洋關愛「多補助經費」

韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

瑞典駐台代表任荷雅拜會運動部長李洋 雙方期許增進交流合作

相關新聞

宜蘭慧燈中學陳恩錄取美國頂尖藝術設計名校 畢業生薪水高

宜蘭私立慧燈中學高三生陳恩憑藉卓越的藝術天賦與豐富的作品集，最近錄取設計界殿堂級名校-美國加州藝術中心設計學院（ArtC...

台日學子秀創意 九谷燒繪皿詮釋「恐龍」驚豔

台南市與日本石川縣加賀市共同舉辦交流紀念活動，今年邁入第十屆，台日小學生以「恐龍」為主題作畫，再由職人燒製成「九谷燒繪皿...

智慧城市成考題 新北生活科技創意競賽實作較勁

為提升學生科技素養與生活問題解決能力，新北市教育局昨舉辦「新北市生活科技創意競賽」，集結各公私立國高中共150位選手同場...

台中南陽國小校慶獲贈9千顆羽球 運彩公會：盼出下一個李洋和戴資穎

台中市豐原南陽國小羽球隊近年在多項比賽屢獲佳績，中華民國運動彩券公會和台中市羽球委員會，在該校80周年校慶典禮上分別贈送...

校園新鮮事／嘉義社團國小 樹蛙伴學兼教學

嘉義縣大林鎮社團國小緊鄰諸羅樹蛙棲地，樹蛙不時現身校園伴孩子成長，得天獨厚的自然環境成學校發展生態教育的重要基礎，「青蛙...

影／日本京都橘高校「橘色惡魔」旋風襲捲屏東 民眾擠爆現場

日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」今天下午首度到屏東潮州國際溜冰場演出，現場吸引大批民眾排隊入場欣賞，橘色惡魔以活力滿滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。