台中南陽國小校慶獲贈9千顆羽球 運彩公會：盼出下一個李洋和戴資穎
台中市豐原南陽國小羽球隊近年在多項比賽屢獲佳績，中華民國運動彩券公會和台中市羽球委員會，在該校80周年校慶典禮上分別贈送20箱和5箱、總計9千顆羽球給該校，「希望小球員們成為下一個李洋和戴資穎。」
運彩公會理事長何昱奇說，南陽羽球隊成立才10多年，但已經在全國比賽屢創佳績，這批羽球不只是補給與獎勵，更是一份祝福，代表大人對孩子們的一份信任，希望小球員們成為下一個李洋和戴資穎。
他說，羽球運動近年在台中蓬勃發展，為協助學生們訓練，運彩公會近年還陸續贈送大勇、南屯、大鵬國小以及豐原國中羽毛球和比賽經費，部分學校雖未成立校隊，也同獲支援，累計九月至今捐贈金額已累積百萬元。
何昱奇說，因鵝毛原料短缺與國際市場波動，羽毛球價格大幅上漲，若長期使用飛行品質不穩定的斷毛羽球訓練，容易影響選手擊球手感、出力控制與落點判斷，偏離實際比賽情境。透過捐贈品質穩定、接近比賽規格的羽毛球，能讓孩子在貼近真實比賽的環境中訓練，避免因器材落差影響發展，是運彩公會投入羽毛球基層支持的核心原因。
他表示，單靠民間團體或中小型企業的資源終究有限，若要讓羽毛球基層發展得以長期、穩定延續，仍需更多大型企業投入，或由市府補助和中央運動部透過運動發展基金專案支援，以減輕學校與基層訓練單位的負擔。
捐羽球給南陽國小，透過立院副院長江啟臣牽線，他說，國小是地方教育的根基，更是孩子成長的起點，政府應扮演資源串聯的平台，透過公私協力改善體育環境，讓基層體育獲得穩定支持。他說，「孩子需要被看見的不止是成績，而是努力的過程。」
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言