台中南陽國小校慶獲贈9千顆羽球 運彩公會：盼出下一個李洋和戴資穎

台中市豐原南陽國小羽球隊近年在多項比賽屢獲佳績，中華民國運動彩券公會和台中市羽球委員會，在該校80周年校慶典禮上分別贈送20箱和5箱、總計9千顆羽球給該校，「希望小球員們成為下一個李洋和戴資穎。」

運彩公會理事長何昱奇說，南陽羽球隊成立才10多年，但已經在全國比賽屢創佳績，這批羽球不只是補給與獎勵，更是一份祝福，代表大人對孩子們的一份信任，希望小球員們成為下一個李洋和戴資穎。

他說，羽球運動近年在台中蓬勃發展，為協助學生們訓練，運彩公會近年還陸續贈送大勇、南屯、大鵬國小以及豐原國中羽毛球和比賽經費，部分學校雖未成立校隊，也同獲支援，累計九月至今捐贈金額已累積百萬元。

何昱奇說，因鵝毛原料短缺與國際市場波動，羽毛球價格大幅上漲，若長期使用飛行品質不穩定的斷毛羽球訓練，容易影響選手擊球手感、出力控制與落點判斷，偏離實際比賽情境。透過捐贈品質穩定、接近比賽規格的羽毛球，能讓孩子在貼近真實比賽的環境中訓練，避免因器材落差影響發展，是運彩公會投入羽毛球基層支持的核心原因。

他表示，單靠民間團體或中小型企業的資源終究有限，若要讓羽毛球基層發展得以長期、穩定延續，仍需更多大型企業投入，或由市府補助和中央運動部透過運動發展基金專案支援，以減輕學校與基層訓練單位的負擔。

捐羽球給南陽國小，透過立院副院長江啟臣牽線，他說，國小是地方教育的根基，更是孩子成長的起點，政府應扮演資源串聯的平台，透過公私協力改善體育環境，讓基層體育獲得穩定支持。他說，「孩子需要被看見的不止是成績，而是努力的過程。」 中華民國運動彩券公會理事長何昱奇（左二）和立法院副院長江啟臣（左三）昨贈送羽球給該南陽國小。圖／何昱奇提供

