台日學子秀創意 九谷燒繪皿詮釋「恐龍」驚豔

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
日本加賀市作見小學的長尾亞美以作品〈叢林中的戰鬥〉獲獎。記者謝進盛／翻攝
日本加賀市作見小學的長尾亞美以作品〈叢林中的戰鬥〉獲獎。記者謝進盛／翻攝

台南市與日本石川縣加賀市共同舉辦交流紀念活動，今年邁入第十屆，台日小學生以「恐龍」為主題作畫，再由職人燒製成「九谷燒繪皿」，209件入選作品即日起在新營文化中心展出。

「九谷燒繪皿」（Kutani-yaki E-zara）是日本石川縣最具代表性傳統工藝瓷盤，以其豐富飽滿的色彩、華麗大膽構圖及精湛的彩繪技術聞名。南市與加賀市自2014年締結友好城市以來，兩市每年都會訂定不同交流主題。

今年共有73所小學，1991名學生投稿，日本全國亦收件2213件作品。今年由新市國小學生鄭采昀以作品〈昀寶和媽媽〉獲得台南市長獎殊榮，以溫暖親情與童趣筆觸結合恐龍題材；日本則由加賀市作見小學的長尾亞美以作品〈叢林中的戰鬥〉脫穎而出。其他優秀獎及佳作作品也都展現孩子們豐富的創意與藝術天分。

開幕暨頒獎表揚典禮上，台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之頒發獎狀給得獎的學童，新營區新進國小校長陳雅君也出席表揚。

新營文化中心表示說，這次「恐龍」作品風格跨越寫實與創意兩大類型，包括〈穿越時空〉、〈紅色巨龍〉、〈叢林裡的紅色小恐龍〉等細膩描繪恐龍姿態的寫實畫作；也有〈小暴龍的唱歌大賽〉、〈笑點恐龍〉等充滿幽默與想像力的創意題材。孩子們天馬行空筆觸構築出獨特史前奇幻世界，呈現多元文化背景下對恐龍不同詮釋，即日起至明年1月11日（逢周一、二休館）在新營文化中心雅藝館展出。

新市國小學生鄭采昀以作品〈昀寶和媽媽〉獲得台南市長獎殊榮，以溫暖親情與童趣筆觸結合恐龍題材。記者謝進盛／翻攝
新市國小學生鄭采昀以作品〈昀寶和媽媽〉獲得台南市長獎殊榮，以溫暖親情與童趣筆觸結合恐龍題材。記者謝進盛／翻攝
台南市與日本石川縣加賀市共同舉辦交流紀念活動，今年邁入第十屆，台日小學生以「恐龍」為主題作畫，再由職人燒製成「九谷燒繪皿」。新市國小鄭采昀同學以作品〈昀寶和媽媽〉獲得台南市長獎殊榮，以溫暖親情與童趣筆觸結合恐龍題材。記者謝進盛／翻攝
台南市與日本石川縣加賀市共同舉辦交流紀念活動，今年邁入第十屆，台日小學生以「恐龍」為主題作畫，再由職人燒製成「九谷燒繪皿」。新市國小鄭采昀同學以作品〈昀寶和媽媽〉獲得台南市長獎殊榮，以溫暖親情與童趣筆觸結合恐龍題材。記者謝進盛／翻攝
台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之頒（後排左一）發獎狀給得獎的學童，新營區新進國小校長陳雅君（後排中）也出席表揚。記者謝進盛／翻攝
台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之頒（後排左一）發獎狀給得獎的學童，新營區新進國小校長陳雅君（後排中）也出席表揚。記者謝進盛／翻攝

恐龍 小學生 日本

