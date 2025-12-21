快訊

宜蘭慧燈中學陳恩錄取美國頂尖藝術設計名校 畢業生薪水高

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭私立慧燈中學陳恩錄取設計界全球名校-美國加州藝術中心設計學院，將於明年入學該校極負盛名的平面設計學系。圖／慧燈中學提供
宜蘭私立慧燈中學陳恩錄取設計界全球名校-美國加州藝術中心設計學院，將於明年入學該校極負盛名的平面設計學系。圖／慧燈中學提供

宜蘭私立慧燈中學高三生陳恩憑藉卓越的藝術天賦與豐富的作品集，最近錄取設計界殿堂級名校-美國加州藝術中心設計學院（ArtCenter College of Design），將於2026年入學該校極負盛名的平面設計學系。校方表示，這不僅是陳恩個人榮耀，更展現慧燈在多元適性發展與國際教育接軌的成果。

校方表示，藝術中心設計學院坐落於設計重鎮美國加州帕薩迪納，是全球無數設計學子的夢想殿堂，以其嚴格的訓練與高度產業連結聞名於世。根據各項權威評比，學術地位不容小覷。

包括去年QS世界大學排名，「藝術與設計」學科高居全球排名第14名；全球知名排名網站Ranker「全世界最好的30所設計學校」評選，榮登第1名；美國商業周刊評選全球25大設計學院的第10名；被公認為美國畢業生薪水最高的藝術設計院校之一。

慧燈中學表示，陳恩在校各方面表現優秀，從學藝股長到慧燈中學班聯會的主席，協調規畫能力令人讚賞；從慧燈美術人材培訓班到耶誕節3D立體拱門設計，展現建築與美學結合天份，她前往羅東鎮立養老院、台灣美化協會與慧燈中學就是慧玩擔任志工，以施比受有福的信念付出社會，這次能在激烈國際競爭中脫穎而出，榮獲頂尖名校青睞，實屬不易。

校長游文聰說，慧燈堅持全人教育與多元適性的辦學理念，鼓勵學生不只學業精進，更要勇敢探索興趣與發掘天賦，而且面對全球化競爭，慧燈營造雙語環境並拓展國際升學管道，讓擁有不同才華的學子都能找到發光發熱舞台，陳恩的努力與樹立典範，正是學校致力提供多元舞台、支持學生接軌國際的最佳見證。

