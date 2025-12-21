智慧城市成考題 新北生活科技創意競賽實作較勁

為提升學生科技素養與生活問題解決能力，新北市教育局昨舉辦「新北市生活科技創意競賽」，集結各公私立國高中共150位選手同場實作競技，最終共有42支隊伍進級全國創作賽。今年競賽以「智慧城市」為主題，從永續發展的真實情境出題，引導學生透過設計思考、科技整合與團隊合作，回應未來城市可能面臨的挑戰。

教育局表示，本屆競賽以「智慧城市中的資源回收與物流配送」為核心任務，選手需在4.5小時內整合「創意思考」、「機構與結構」及「電與控制」3大知識，現場設計製作具備分類與運輸功能的遙控裝置，並完成一座能跨越落差地形的橋梁，將抽象的城市議題轉化為具體可行的解決方案。

賽事中，42支隊伍角逐6隊全國決賽代表權，最終由板橋國中、汐止國中及青山國中小等校榮獲特優，取得代表新北參加明（115）年4月全國總決賽的資格，展現新北市生活科技教育在課堂實作與競賽培力上的扎實成果。教育局也指出，透過持續推動「多元觀摩賽」，鼓勵跨性別組隊合作，營造更友善包容的學習環境，今年女學生參賽比例由40.59%提升至56.52%，具體展現新北落實性別友善教育的成果。

參賽學生也分享實作歷程中的挑戰與收穫。錦和高中國中部莊王綺琦同學表示，最大難題在於讓運輸裝置在上下坡與轉彎時仍能穩定完成分類配送；安康高中高二李秉澄同學則指出，從理論到實際作品需不斷修正，但透過團隊分工合作，才能一步步克服困難、完成任務。

教師端同樣肯定競賽的學習價值。中山國中李則叡老師表示，學生能在競賽中將課堂所學真正落實於實作，完成任務時的成就感，是最珍貴的學習經驗；柑園國中游允赫老師也認為，透過與全市學校交流競賽，讓偏遠學校的孩子拓展視野，培養能帶著走的關鍵能力。

教育局指出，新北市每年持續投入500萬元補助高中、國中推動生活科技教育，並提供設備、資源與多元活動，支持學生透過「動手做」累積創意與設計力，培育具備科技素養、實作能力與行動力的新世代人才。 女同學參與生科競賽，展現實作能力。圖／新北市教育局提供 參賽選手激發創意，完成任務。圖／新北市教育局提供 新北市教育局長張明文致詞。圖／新北市教育局提供

