校園新鮮事／嘉義社團國小 樹蛙伴學兼教學

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣長翁章梁（前右二）等人在社團國小學生導覽下認識諸羅樹蛙保育歷程。記者李宗祐／攝影
嘉義縣大林鎮社團國小緊鄰諸羅樹蛙棲地，樹蛙不時現身校園伴孩子成長，得天獨厚的自然環境成學校發展生態教育的重要基礎，「青蛙小學」名號不脛而走。

隨著人口結構轉變，社團國小學生數逐年下降，全校現僅41名學生，是名副其實的迷你小學，面對招生挑戰，學校從周邊自然環境出發，將諸羅樹蛙生態發展為長期系統性教學主軸，2004年投入諸羅樹蛙保育教育，至今超過20年。

學校在專家帶領下，將夜觀樹蛙、生態調查等活動融入課程，學生實地觀察，認識諸羅樹蛙棲息環境、行為特性與生存威脅，提升學習動機，長年深耕的成果獲縣府肯定，進而向教育部爭取競爭型3年期計畫，打造「嘉義夯學網」，設百大夯學點，讓學習資源深入社區。

「諸羅樹蛙生態教育館」是社團國小重要學習據點，今年4月啟用，由南華大學、社團國小及諸羅樹蛙保育聯盟共同營運，將研究成果轉化為展示品與教材，支援校內教學，也對外開放，成為區域性生態學習平台。

校長陳建裕說，縣府投入逾百萬元規畫展示、教學研習，讓學校從迷你校園成為串聯社區與學界的教育據點，為偏鄉小校開創新方向。

嘉義 樹蛙 少子化 生態

