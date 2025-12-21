聽新聞
0:00 / 0:00
校園新鮮事／嘉義社團國小 樹蛙伴學兼教學
嘉義縣大林鎮社團國小緊鄰諸羅樹蛙棲地，樹蛙不時現身校園伴孩子成長，得天獨厚的自然環境成學校發展生態教育的重要基礎，「青蛙小學」名號不脛而走。
隨著人口結構轉變，社團國小學生數逐年下降，全校現僅41名學生，是名副其實的迷你小學，面對招生挑戰，學校從周邊自然環境出發，將諸羅樹蛙生態發展為長期系統性教學主軸，2004年投入諸羅樹蛙保育教育，至今超過20年。
學校在專家帶領下，將夜觀樹蛙、生態調查等活動融入課程，學生實地觀察，認識諸羅樹蛙棲息環境、行為特性與生存威脅，提升學習動機，長年深耕的成果獲縣府肯定，進而向教育部爭取競爭型3年期計畫，打造「嘉義夯學網」，設百大夯學點，讓學習資源深入社區。
「諸羅樹蛙生態教育館」是社團國小重要學習據點，今年4月啟用，由南華大學、社團國小及諸羅樹蛙保育聯盟共同營運，將研究成果轉化為展示品與教材，支援校內教學，也對外開放，成為區域性生態學習平台。
校長陳建裕說，縣府投入逾百萬元規畫展示、教學研習，讓學校從迷你校園成為串聯社區與學界的教育據點，為偏鄉小校開創新方向。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言