影／日本京都橘高校「橘色惡魔」旋風襲捲屏東 民眾擠爆現場
日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」今天下午首度到屏東潮州國際溜冰場演出，現場吸引大批民眾排隊入場欣賞，橘色惡魔以活力滿滿、笑容滿滿、夢想滿滿的風格聞名，這次壓軸登場一出場立即引起全場熱烈歡呼，繞場一圈後帶來Country Road、Mickey、Your Song、SWING SWING SWING等3首曲目，他們還與屏東在地高中、大學的樂儀隊「尬舞」，精彩演出讓全場觀眾熱烈喝采不斷。
「2025 屏東交響・橘色狂潮」今天下午在屏東國際滑輪溜冰場登場，來自日本京都橘高校吹奏樂部橘色惡魔，受文化總會邀請首度到屏東，與南榮國中行進管樂團、屏東女子高級中學儀隊、美和科技大學熊鷹儀隊，進行一場青春熱血的跨國交流演出。橘色惡魔經典的橘色制服、俐落隊形與充滿感染力的舞步，搭配強而有力的吹奏技巧，10幾分鐘的精彩演出，展現世界級行進樂團的水準，讓全場觀眾掌聲不絕。
屏東縣長周春米也致贈感謝錦旗，及琉璃珠手環作為紀念禮物，期待他們日後有機會再造訪屏東。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言