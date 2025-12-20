莫拉克風災後的承諾 張榮發基金會13年不離不棄陪偏鄉小校走到發光

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
張榮發基金會執行長鍾德美表示，未來將投入更多經費與心力，持續支持學校發展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣樟湖生態國中小學原校園在莫拉克風災中嚴重受創，張榮發基金會伸出援手，協助學校告別龜裂操場、異地重建校園，並轉型為雲林縣首所公辦民營實驗學校，13年來，基金會持續陪伴學校成長，每年穩定挹注校務基金。今學校謝茶祭活動，基金會執行長鍾德美表示，未來將投入更多經費與心力，持續支持學校發展。

樟湖生態國中小學舊校區在莫拉克風災受到重創，張榮發基金會投入1.71億元援建新校區，2013年新校區重生，考量偏鄉小校長期面臨少子化衝擊、招生不易，基金會與誠致基金會，每學年捐助校務基金，協助學校穩定運作、無後顧之憂。

在校長陳清圳帶領下，樟湖生態國中小學以「大自然就是教室」為核心理念，規畫四季課程，帶領學生走進山林學習，甚至安排自行車環島，拓展孩子視野；同時深化與社區連結，讓教育向外延伸。鍾德美回憶，當初曾憂心偏鄉小校恐因少子化而招生不足，但實際發展卻出乎意料，學生人數逐年成長，甚至吸引外縣市家長慕名而來。

她也坦言，過去普遍擔心偏鄉孩子學業表現恐不及都會區，但在師長用心引導下，學生不僅學業成績穩步提升，體能發展、社區關懷及多元學習同樣兼顧，展現全人教育的成果。

鍾德美指出，從異地重建啟動至今，基金會已陪伴學校走過多年，過去每年包含捐資辦學及支援學校、社區各項活動，投入經費約200萬至300萬元，近年學校發展生態茶園，所產紅茶品質優異，成為基金會及集團接待外賓的首選，也獲得員工支持，這些具體成果，正是基金會願意持續、甚至加倍投入的重要原因。

她在謝茶祭現場看見學生對土地的虔誠與感恩，也見證學校與社區共存共榮的實踐。鍾德美表示，基金會本學年度起已增加對學校的資源挹注，明年將再投入更多經費與心力，只要學校有需要，「我們一定全力支持」。

雲林縣樟湖生態國中小學以大自然為教室，並走進社區，協助社區開發許多產品。記者陳雅玲／攝影
雲林縣樟湖生態國中小學今舉辦謝茶祭，並開辦茶席，張榮發基金會執行長鍾德美（左一）到場參與活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣樟湖生態國中小學原校園在莫拉克風災中嚴重受創，張榮發基金會伸出援手，協助學校告別龜裂操場、異地重建校園，並轉型為雲林縣首所公辦民營實驗學校，今學校舉辦謝茶祭活動。記者陳雅玲／攝影
