彰化螺陽國小一連6年增班 70歲生日獲縣政府贈送活動中心

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮螺陽國小歡慶七十周年校慶，得到縣政府贈送大禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮螺陽國小歡慶七十周年校慶，得到縣政府贈送大禮。記者簡慧珍／攝影

少子化浪潮下，彰化縣北斗鎮螺陽國小逆勢成長，一連6年增班，被縣政府列入學生人數總量管制學校，縣長王惠美今參加螺陽七十周年校慶，當場應允爭取中央補助及縣政府自籌經費，為螺陽興建一幢預算8600萬元活動中心。

王惠美表示，螺陽辦學依循生態教育、閱讀推廣、戶外山野學習、藝文涵養及思辨能力等五大主軸，結合在地農特產發展出蝴稻（福稻）等特色課程，不只北斗鎮，連周邊的鄉都有孩子到螺陽求學，連續6年增班，從全校12班增至18班，學生人數近400人，確實需要一座活動中心。

王惠美又說，縣政府已為螺陽國小規畫建造一幢活動中心，預估經費8600萬元，縣政府感謝縣議長謝典霖和所有縣議員支持教育，連續7年沒刪教育經費分毫，待螺活動中心落成，孩子就有遮風蔽雨的活動場所。

螺陽今還有另一樁喜事，獲和光工業董事長許吉欽贈送學童1人1新書，校長許淑玫表示，這本書不只是祝福，更是溫柔且長遠的力量，希望孩子以品格為根，將閱讀化為翅膀，期盼孩子帶著強勁的閱讀力航向世界每一個角落，汲取世界上最好的知識。

