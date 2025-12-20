「嘉義管樂節」南市唯一獲邀 南光高中樂儀隊表現亮眼
第33屆嘉義市國際管樂節下午在嘉義中央噴水池圓環登場，踩街嘉年華集結55個國內外管樂團隊，其中台南市唯一獲選隊伍新營南光高中樂儀隊今年連四次參與，充滿朝氣活力，熱鬧演出吸引眾人目光。
校方表示，105名學生組成的樂儀隊多以管樂吹奏輕快旋律歌曲，搭配由儀隊成員自行創編的行進槍法，巧妙結合音樂節奏與動作美感，為觀眾帶來兼具視覺聽覺豐富饗宴，現場掌聲不斷、成功點燃現場熱烈氣氛。
儀隊隊長高二學生陳芊妤表示，能以隊長身分站上嘉義市國際管樂節舞台，內心既感動又驕傲，「整齊步伐與節奏交織，汗水化成榮耀」。看到隊員們專注的眼神，深刻感受到音樂凝聚團隊的力量。這次演出大家動作到位、槍法一致，訓練成果獲得觀眾肯定，真的非常值得。
管樂指揮高二學生吳芊穎表示，能在管樂節擔任指揮深感榮幸。準備與排練過程中歷經多次調整與挑戰，但全體團員彼此支持、共同努力，最終順利完成演出。當成果完整呈現在舞台上時，內心充滿成就感，也為這段珍貴的學習歷程畫下圓滿句點。
校長張添唐、榮譽家長會長張國賓、會長林德昌率家長委員參與。張添唐表示，樂儀隊同學除社團時間，利用課後及課外活動加強體能與技巧訓練。演出巧妙結合管樂音律與儀隊動作，展現美感、生命力與青春能量，除充分體現學子長期努力的成果，也展現南光樂儀隊紮實訓練與團隊精神。
張添唐指出，學生們以自信穩健的步伐、充滿朝氣的樂曲演奏，贏得熱烈掌聲。參與國際性活動學生得以與各地學校優秀團隊交流互動，拓展國際視野，留下珍貴難忘學習回憶。特別感謝家長會長期支持與贊助，成為學生持續精進、勇敢追夢的重要後盾。
樂儀隊是南光高中代表性特色團隊，經常受邀參與社區及各項重要慶典演出，深獲民眾喜愛與地方肯定。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言