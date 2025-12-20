快訊

「嘉義管樂節」南市唯一獲邀 南光高中樂儀隊表現亮眼

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「嘉義管樂節」台南唯一獲邀南光高中樂儀隊表現亮眼。圖／校方提供
「嘉義管樂節」台南唯一獲邀南光高中樂儀隊表現亮眼。圖／校方提供

第33屆嘉義市國際管樂節下午在嘉義中央噴水池圓環登場，踩街嘉年華集結55個國內外管樂團隊，其中台南市唯一獲選隊伍新營南光高中樂儀隊今年連四次參與，充滿朝氣活力，熱鬧演出吸引眾人目光。

校方表示，105名學生組成的樂儀隊多以管樂吹奏輕快旋律歌曲，搭配由儀隊成員自行創編的行進槍法，巧妙結合音樂節奏與動作美感，為觀眾帶來兼具視覺聽覺豐富饗宴，現場掌聲不斷、成功點燃現場熱烈氣氛。

儀隊隊長高二學生陳芊妤表示，能以隊長身分站上嘉義市國際管樂節舞台，內心既感動又驕傲，「整齊步伐與節奏交織，汗水化成榮耀」。看到隊員們專注的眼神，深刻感受到音樂凝聚團隊的力量。這次演出大家動作到位、槍法一致，訓練成果獲得觀眾肯定，真的非常值得。

管樂指揮高二學生吳芊穎表示，能在管樂節擔任指揮深感榮幸。準備與排練過程中歷經多次調整與挑戰，但全體團員彼此支持、共同努力，最終順利完成演出。當成果完整呈現在舞台上時，內心充滿成就感，也為這段珍貴的學習歷程畫下圓滿句點。

校長張添唐、榮譽家長會長張國賓、會長林德昌率家長委員參與。張添唐表示，樂儀隊同學除社團時間，利用課後及課外活動加強體能與技巧訓練。演出巧妙結合管樂音律與儀隊動作，展現美感、生命力與青春能量，除充分體現學子長期努力的成果，也展現南光樂儀隊紮實訓練與團隊精神。

張添唐指出，學生們以自信穩健的步伐、充滿朝氣的樂曲演奏，贏得熱烈掌聲。參與國際性活動學生得以與各地學校優秀團隊交流互動，拓展國際視野，留下珍貴難忘學習回憶。特別感謝家長會長期支持與贊助，成為學生持續精進、勇敢追夢的重要後盾。

樂儀隊是南光高中代表性特色團隊，經常受邀參與社區及各項重要慶典演出，深獲民眾喜愛與地方肯定。

「嘉義管樂節」台南唯一獲邀南光高中樂儀隊表現亮眼。圖／校方提供
「嘉義管樂節」台南唯一獲邀南光高中樂儀隊表現亮眼。圖／校方提供
「嘉義管樂節」台南唯一獲邀南光高中樂儀隊表現亮眼。圖／校方提供
「嘉義管樂節」台南唯一獲邀南光高中樂儀隊表現亮眼。圖／校方提供

「嘉義管樂節」南市唯一獲邀 南光高中樂儀隊表現亮眼

第33屆嘉義市國際管樂節下午在嘉義中央噴水池圓環登場,踩街嘉年華集結55個國內外管樂團隊,其中台南市唯一獲選隊伍新營南光...

