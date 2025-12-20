紅茶翻轉偏鄉命運 樟湖生態國中小學打造山嵐中最美祭典向土地致敬

雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學近年深入社區，不僅認養茶園栽種紅茶，也積極與在地產業攜手合作，協助開發多項產品。學校今在後山茶園舉辦「謝茶祭典」，向土地致謝、感恩自然的滋養，學生真誠的演出與土地連結的情感，深深感動在場民眾。

「今以清茗酬天地，以茶心謝歲月；共祈年歲豐成，同享盈盞長安。」樟湖生態國中小學今結合太日樂集、溯NJ4藝享空間、花妍茶事舉辦謝茶祭典，依序祭拜、遶境、謝天、灑淨，表達對土地的敬意與謝意。

樟湖生態國中小學座落茶園環繞的山區，被譽為「全台最美學校」。茶葉是樟湖社區的主要產業，但隨著老茶農體力漸衰，學校3年前在後山認養約0.7公頃茶園，在茶農張定國指導下，以無毒方式栽培台茶18號紅茶，曾獲茶改場盲測評為台灣西部地區名列前茅。校方參考社區「謝平安」傳統，每年舉辦謝茶祭，讓學生透過實作走進社區、認識土地。

學校茶園採自然農法耕作，並獲環保局無償提供「雲溉肥料」協助。張喬維指出，樟湖位處山區且屬雲林重要集水區，雨水最終匯入湖山水庫，透過自然農法可逐步恢復生態系統，兼顧水土保持與飲用水安全，未來將以樟湖國中小為示範，推廣至更多社區，減少化學肥料對土地與水源的負擔。

謝茶祭同時發表多項社區新產品。校長陳清圳表示，前年在雲科大推薦下赴日本四國參訪，發現當地以柚子開發出數十種產品，返國後即與社區積極推動農產加值，今年一口氣推出紅茶酒、檸檬酒、康普茶等7項產品，期盼為地方產業注入活水，也讓青年回流看見希望。

長期支持學校發展的張榮發基金會執行長鍾德美表示，樟湖生態國中小學重視與社區的深度連結，將教育與在地產業、社區經濟緊密結合，並實際回饋地方，令人動容。看到學校辦學成果逐步累積、向上發展，基金會已自本學期起投入更多經費，持續協助學校穩健經營。

雲林縣副縣長謝淑亞、雲科大副校長黃世輝、誠致基金會董事長李吉仁等嘉賓與社區民眾、家長齊聚，在群山環繞的茶園中，見證學生對自然虔誠的感恩。 雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學在後山茶園舉辦「謝茶祭典」，以儀式向土地致謝、感恩自然的滋養。記者陳雅玲／攝影 雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學在後山茶園舉辦「謝茶祭典」，以儀式向土地致謝、感恩自然的滋養。記者陳雅玲／攝影 雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學在後山茶園舉辦「謝茶祭典」，以儀式向土地致謝、感恩自然的滋養。記者陳雅玲／攝影 雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學在後山茶園舉辦「謝茶祭典」，以儀式向土地致謝、感恩自然的滋養。記者陳雅玲／攝影 雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學在後山茶園舉辦「謝茶祭典」，以儀式向土地致謝、感恩自然的滋養。記者陳雅玲／攝影 雲林縣古坑鄉樟湖生態國中小學在後山茶園舉辦「謝茶祭典」，以儀式向土地致謝、感恩自然的滋養。記者陳雅玲／攝影

